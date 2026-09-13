O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã, neste domingo (13), pela 27ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro retomou a liderança da competição. Após o jogo em coletiva, o treinador Leonardo Jardim elogiou Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória.

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— Desde 2019 que vejo alguma coisa do Flamengo e conheço o Bruno. Sei o que fez nesses sete anos e da importância que ele tem como profissional, artilheiro, mas principalmente aquilo que é dentro do grupo. É humilde, trabalhador, se é pra jogar, joga, se é pra entrar, entra, se não entrar, não tem problema. O objetivo dele é o Flamengo. Ele é um flamenguista 200%. Fico satisfeito com o que ele está fazendo esse ano. É aquele jogador que sabe vencer. Tem jogador que não sabem vencer, porque querem ter o foco. Mas há outros que sempre aportam seu melhor à equipe. O Danilo é outro. Tem um currículo invejável e nunca esteve de cara feia. O Jorginho hoje não jogou, entrou e melhorou a equipe. Esses jogadores são importantes para termos sucesso — disse Jardim.

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Confira outras falas de Leonardo Jardim

Paquetá

— Ele tem muita qualidade e consegue fazer mais de uma posição, que é muito importante. Hoje o Jorginho estava no limite. Hoje o Léo Pereira tava no limite e não arriscamos. Temos que ter mais que 11 jogadores e o Paquetá entra na rotação. Vou gerindo. Ainda bem que tenho para gerir. No próximo jogo contra o Bragantino não teremos Erick e Paquetá.

Domínio do time e justiça do resultado

— 33 finalizações contra 3. Se fica 1x1, seria uma injustiça muito grande para o futebol.

Alex Sandro

— O Ayrton me pediu pra sair. Com certeza que o Alex Sandro não está na melhor das condições por conta da pausa e isso é normal. Agora com os treinos ele vai conseguir melhorar. O Ayrton está numa grande forma e contamos com ele.

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Data Fifa

— Terá um impacto menor que a Copa, pois são 10 dias apenas. Vamos aproveitar para seguir trabalhando, recuperar fisicamente e preparar para a sequência da temporada.

Ayrton Lucas

— Eu respeito desempenho e neste momento o Ayrton está sendo o titular. Não sei no futuro. É importante termos alternativas. Uma equipe como o Flamengo precisa de alternativa. Tenho confiança grande no Alex e no Ayrton. Era o patinho feio, assim como o Royal, mas o Flamengo não são 11. Eu vejo os treinos e sei quem é que luta para defender o Flamengo. Esses dois estão no grupo dos que lutam muito para fazer o melhor pelo Flamengo.

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De la Cruz

— Com certeza que no próximo domingo vamos precisar dele e do Saúl. Hoje não estava na convocatória pelo limite de estrangeiros. Já tinha Jorginho e Saúl no banco. É uma gestão de elenco que tem que ser feita.

Arrascaeta

— Ele está tendo uma minutagem igual aos outros e descansado até menos. É um jogador espetacular e sabemos disso. Necessitamos dele fresco, porque é jogador de decisão. Eu brinco com ele que já está me devendo uns 3 gols, porque contra mim sempre fazia. Os gols dele vão aparecer mais cedo ou mais tarde.

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Leonardo Jardim comemora vitória contra o Corinthians (Adriano Fontes/Flamengo)

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