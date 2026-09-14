Bruno Henrique decide novamente: o efeito do ídolo no Flamengo

Bruno Henrique precisou de poucos minutos em campo para fazer a diferença mais uma vez pelo Flamengo. Diante do Corinthians, neste domingo (13), o atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória por 2 a 1 no Maracanã, resultado que recolocou o Rubro-Negro na liderança do Brasileirão. Em um momento em que o time pressionava, mas não conseguia transformar o domínio em vantagem, o camisa 27 apareceu para decidir.

➡️Com gol no final, Flamengo vence o Corinthians e retoma liderança do Brasileirão

O gol reforçou uma característica que acompanha Bruno Henrique desde sua chegada ao Flamengo, em 2019: a capacidade de aparecer quando a equipe mais precisa. O atacante já não ocupa necessariamente o mesmo espaço de protagonista absoluto que teve em outras temporadas, mas continua encontrando maneiras de ser útil. Seja pelos lados, seja como atacante, inclusive fora de sua posição de origem, o jogador segue respondendo quando é acionado.

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A vitória sobre o Corinthians foi o segundo momento decisivo de Bruno Henrique em poucos dias. Na quinta-feira (10), o atacante foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, em Quito, pela Libertadores. Sem Pedro, Bruno atuou novamente como atacante e marcou na primeira grande oportunidade do Flamengo em uma partida na qual a equipe teve dificuldades diante da altitude e da pressão do adversário.

O cenário do jogo no Maracanã reforçou ainda mais esse poder de decisão. O Flamengo dominou o primeiro tempo, criou muitas oportunidades, mas não conseguiu abrir uma vantagem confortável. Depois de marcar com Paquetá, sofreu o empate com gol de de Gui Negão e o time precisou voltar a pressionar. Foi justamente nesse momento que Bruno Henrique apareceu.

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Um ídolo construído desde 2019

A identificação com o Flamengo começou praticamente junto com a trajetória do atacante no clube. Em 2019, seu primeiro ano no Rubro-Negro, Bruno Henrique rapidamente se tornou um dos principais nomes da equipe que conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Ao lado de Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, formou o quarteto ofensivo que comandou a temporada mágica do Flamengo.

Na Libertadores, o atacante foi eleito o melhor jogador da competição na campanha do título. Aquele primeiro ano estabeleceu a relação com a torcida e ajudou a transformar Bruno Henrique em um dos grandes ídolos da geração recente do Flamengo.

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Desde então, porém, sua trajetória passou por diferentes momentos. O atacante enfrentou períodos de menor protagonismo, conviveu com lesões e teve temporadas em que precisou lidar com mais concorrência por espaço. Mesmo assim, permaneceu como uma peça capaz de mudar partidas quando recebeu oportunidades.

Quarteto de ataque do Flamengo em 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

"Efeito Bruno Henrique" no Flamengo

Existe também uma relação particular entre o jogador e a torcida. Quando Bruno Henrique é chamado para entrar ou aparece entre os titulares, seu nome costuma ser acompanhado pelo apoio das arquibancadas. A identificação construída desde 2019 permanece, independentemente do momento vivido pelo atacante ou do espaço que ocupa no elenco.

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Dentro de campo, ele também tem encontrado maneiras de corresponder. O próprio jogador já deixou claro que está disposto a atuar onde e quando for necessário para ajudar o Flamengo. A posição e uma possível "vaidade" de um jogador que tem status de ídolo, nesse sentido, fica em segundo plano diante da prioridade que é ajudar o time.

— Cara, como eu sempre falo, estou aqui para servir o Flamengo. Eu sou um cara que trabalha bastante, independente se jogar ou não. Quando a oportunidade aparece, tem que fazer jus a vestir essa camisa. Mais uma vez, parabéns a toda equipe pela entrega, pelo jogo que fizeram e pela vitória — afirmou Bruno Henrique, após vitória contra o Corinthians.

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Bruno Henrique comemorando gol pelo Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Em 2026, Bruno Henrique soma nove gols pelo Flamengo em jogos oficiais. Cinco deles foram marcados em partidas de Libertadores, competição na qual o camisa 27 tem bastante familiaridade, o atacante figura entre os brasileiros com mais gols na história da competição com 28 marcados, mesmo número de seu companheiro de Flamengo, Pedro.

Desde 2019, Bruno Henrique já desempenhou diferentes papéis no Flamengo. Foi protagonista, artilheiro, titular, reserva, atacante pelos lados e referência central. Passou por lesões e momentos de menor destaque, mas a característica que marcou sua chegada permanece. Quando o jogo exige uma resposta, o Flamengo aciona Bruno Henrique e, mais uma vez, ele respondeu.

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