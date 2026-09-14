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Flamengo mobiliza torcida para construção de miniestádio no Ninho do Urubu

Espaço terá capacidade para 4.500 torcedores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 18:55
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Ninho do Urubu, CT do Flamengo, terá um miniestádio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Flamengo lançou, na manhã desta segunda-feira (14), uma campanha de mobilização para a construção do miniestádio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube carioca. Com a iniciativa, torcedores poderão contribuir financeiramente. O espaço será utilizado pelas equipes das categorias sub-20 e do futebol feminino para mandarem seus jogos.

O projeto, iniciado ainda na gestão do ex-presidente Rodolfo Landim e mantido pela atual administração de Luiz Eduardo Baptista, o Bap tem previsão de conclusão entre julho e agosto de 2027.

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Atualmente, os trabalhos estão concentrados na estrutura ao redor do campo. O gramado já foi finalizado e, inclusive, vem sendo utilizado para treinamentos das equipes de base do Flamengo.

Obras no miniestádio do Flamengo
Obras no miniestádio do Flamengo

Miniestádio terá capacidade para 4.500 torcedores

Construído no campo 10 do Ninho do Urubu, o miniestádio terá capacidade para 4.500 pessoas, mais que o dobro da previsão inicial, que era de 2 mil lugares. O custo total estimado da obra é de R$ 13 milhões.

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Além das arquibancadas, o espaço contará com sistema de iluminação para partidas noturnas, permitindo que o local receba jogos em diferentes horários ao longo da temporada.

O projeto ainda prevê quatro vestiários para atletas, dois para arbitragem, sala de controle de doping, recepção, áreas administrativas, salas de reunião, camarotes no segundo pavimento e uma torre multifuncional destinada às operações de transmissão, ao placar eletrônico e ao controle de impedimento.

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Como funcionará a campanha

A campanha do Flamengo conta com a parceria da Brahma e do Zé Delivery. A cada pedido feito pelo aplicativo, 10% do valor serão destinados às obras.

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