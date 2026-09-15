Danilo vive expectativa por renovação no Flamengo: 'Fazer mais um ano bonito juntos'
Aos 35 anos, zagueiro deve assinar novo vínculo até o fim de 2027
Danilo e Flamengo devem prolongar a história vitoriosa entre eles. Jogador e clube acertam os últimos detalhes da renovação contratual, que pode ser anunciada nesta semana. Aos 35 anos, o defensor, herói do título da Libertadores do ano passado, deve firmar acordo até o fim de 2027.
Após a vitória do Flamengo contra o Corinthians no domingo, em que Danilo começou como titular, o zagueiro demonstrou otimismo para assinar o novo contrato e seguir fazendo história com as cores rubro-negras.
— Quanto à minha renovação, já tinha falado sobre isso há cerca de duas semanas. Falta apenas uma coisa ou outra. Provavelmente, devemos assinar nesta semana. Espero que 2027 ainda seja um ano em que possamos estar juntos e, aí sim, eu possa fazer o último ano da minha carreira. Vamos assinar para fazer mais um ano bonito juntos — disse Danilo, zagueiro do Flamengo.
Atuação de Danilo contra o Corinthians
Danilo foi um dos destaques do time de Jardim na vitória no Maracanã. O zagueiro teve 96% de aproveitamento nos passes (77/80), além de recuperar sete bolas.
Nesta temporada, soma 16 partidas disputadas entre o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Campeonato Carioca.
Números de Danilo pelo Flamengo
No Flamengo desde janeiro de 2025, Danilo já disputou 55 jogos com a camisa do time carioca, com cinco gols marcados, sendo um deles o do título da Libertadores.
No total, o jogador tem sete títulos pelo clube.
- Supercopa do Brasil: 2025
- Campeonato Carioca: 2025 e 2026
- Libertadores da América: 2025
- Campeonato Brasileiro: 2025
- Dérbi das Américas da FIFA: 2025
- Copa Challenger da FIFA: 2025
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