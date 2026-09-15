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Joaquín Freitas mostra credenciais e ganha aval no Flamengo: 'Entendeu como funciona'

Com poucos minutos em campo, argentino de 19 anos já participou de um gol e recebeu elogios de rubro-negros

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 06:00
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Joaquín Freitas precisou de apenas 13 minutos no Maracanã para deixar sua primeira grande marca com a camisa do Flamengo. Em uma de suas primeiras ações contra o Corinthians, o argentino recebeu pela esquerda, levantou a cabeça e, de canhota, encontrou Bruno Henrique para o gol que garantiu a vitória por 2 a 1. Poucos dias depois de ser anunciado pelo clube, o atacante de 19 anos começa a apresentar suas credenciais e já recebe elogios importantes dentro do elenco.

A assistência, por si só, não conta toda a história. Foram apenas 13 minutos em campo, sete ações com a bola, três passes certos em três tentativas, uma recuperação e uma falta sofrida. Ainda assim, foi tempo suficiente para Freitas participar diretamente de um gol e mostrar uma característica que pode ser valiosa para Leonardo Jardim: mobilidade para encontrar espaços e participar da construção ofensiva.

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Freitas foi anunciado pelo Flamengo no dia 1º de setembro. Ou seja, ainda está nos primeiros passos de uma adaptação que naturalmente será gradual. Contra o Remo, em Belém, sob forte chuva, foram outros 14 minutos. Somados, apenas 27 minutos pelo novo clube. É pouco para qualquer avaliação definitiva. Mas já é suficiente para criar uma primeira impressão.

A bênção do Maracanã

A estreia no Maracanã também teve um componente simbólico para o argentino. Foi seu primeiro contato com o estádio vestindo a camisa rubro-negra e, justamente nele, veio a primeira participação decisiva.

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- É uma loucura. É um estádio muito místico. A torcida é fantástica - afirmou Freitas depois da vitória do Flamengo.

Joaquín Freitas em Flamengo x Corinthians
Joaquín Freitas em Flamengo x Corinthians (Foto: Divulgação/Flamengo)

A declaração mostra o impacto daquele momento para um jogador que acabou de chegar ao futebol brasileiro. Mas a adaptação não acontece apenas dentro de campo. O atacante também destacou a recepção dos companheiros e revelou que tem recebido ajuda desde o primeiro dia para se adaptar à cidade e ao clube.

- Todo o grupo está me ajudando muito na adaptação, desde o primeiro dia. Não posso dizer só um (jogador que ajuda), isso me deixa contente, ajuda a me adaptar mais rápido - contou.

Jardim encontrou uma alternativa

A assistência para Bruno Henrique também ajuda a explicar o que Jardim procurava quando decidiu colocar o argentino em campo. Com o Flamengo precisando aumentar sua capacidade de criação ofensiva, o treinador apostou em um atacante móvel ao lado de Bruno Henrique, mais próximo da área. Freitas ocupou esse espaço. E a escolha deu resultado.

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- Hoje, os que não queriam que ele entrasse falharam, eu acertei (risos) - brincou Jardim após a vitória.

O português explicou que a ideia era ter Bruno Henrique como jogador de área e Freitas com liberdade para se movimentar. A mudança deu ao Flamengo mais predominância ofensiva e terminou justamente com o gol da vitória.

- Queríamos mais criação ofensiva, tínhamos um jogador de área com o BH, tínhamos um avançado móvel que foi o Freitas. Acabamos tendo mais predominância ofensiva, isso resultou na criação do segundo gol - afirmou.

A participação no lance mostra que a característica do argentino pode se encaixar em diferentes desenhos. Ele não precisa necessariamente ocupar a mesma função de um centroavante tradicional. Pode circular, aproximar-se dos companheiros e aparecer em zonas diferentes do ataque. Para um elenco que já possui diferentes opções ofensivas, essa versatilidade pode ser um diferencial.

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A raça que chamou atenção

Se Jardim enxergou uma solução tática, Danilo, um dos líderes do elenco, percebeu outra característica que pode acelerar a identificação de Freitas com o Flamengo: a disposição para competir.

- Ele já entendeu muito bem como funciona o Flamengo, existe uma pressa por estar em campo e resolver. É assim que funciona mesmo. Ele tem uma raça e entrega diferente - avaliou o zagueiro.

A fala é importante porque Freitas ainda está conhecendo o clube. Aos 19 anos, chegou recentemente, vindo de outra realidade e outro país. Mesmo assim, já conseguiu transmitir aos companheiros uma característica que costuma ter enorme peso no Flamengo: a entrega.

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Isso não significa que o argentino precise carregar expectativas desproporcionais. Pelo contrário. O caminho ainda está no começo.

Bruno Henrique já projeta frutos

E quem melhor para avaliar a assistência do que o próprio jogador que recebeu o passe? Bruno Henrique não economizou nos elogios ao novo companheiro e projetou um futuro promissor para o argentino.

- O Freitas é um jogador promissor. Tem muita qualidade, mostra isso nos treinos. Está começando a entender o que é o Flamengo. Tenho certeza que esse garoto vai dar muitos frutos para o Flamengo, e, se depender de nós, vamos ajudar ele - afirmou.

Freitas ao lado de Bruno Henrique
Freitas ao lado de Bruno Henrique (Foto: Divulgação/Flamengo)

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo encara o Del Valle nesta quinta-feira. O Rubro-Negro chega para a decisão com uma vantagem importante após vencer o jogo de ida por 2 a 0. Com isso, pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação à semifinal.

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Caso o time equatoriano vença pela mesma diferença de dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Quem avançar entre Flamengo e Independiente del Valle enfrentará o vencedor de Corinthians x Estudiantes. No primeiro confronto entre as equipes, houve empate.

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