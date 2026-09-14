Flamengo vence, mas mantém alerta apesar de números de líder

O Flamengo retomou a liderança do Brasileirão ao vencer o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (13), no Maracanã. O resultado, porém, voltou a expor um roteiro que tem se repetido em algumas partidas: o Rubro-Negro domina, cria muitas oportunidades, mas não abre vantagem suficiente para concluir o jogo com tranquilidade.

Diante do Corinthians, foram 18 finalizações e 76% de posse no primeiro tempo, mas os gols da vitória só saíram no segundo tempo, com o gol decisivo saindo somente nos minutos finais, com Bruno Henrique.

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➡️Com gol no final, Flamengo vence o Corinthians e retoma liderança do Brasileirão

O volume apresentado no primeiro tempo deixou clara a superioridade do Flamengo, que manteve o Corinthians recuado e encontrou espaços para criar. O problema foi transformar esse domínio em vantagem no placar. Sem conseguir marcar antes do intervalo, o Rubro-Negro precisou esperar o início da segunda etapa para abrir o placar, com Lucas Paquetá. A vantagem, porém, ainda era curta e na primeira grande oportunidade do Corinthians, Gui Negão deixou tudo igual. O empate obrigou o Flamengo a retomar a pressão, até que Bruno Henrique apareceu nos minutos finais para garantir a vitória.

Esse tipo de roteiro não é novidade para o Flamengo. A equipe tem números que mostram sua força ofensiva e a capacidade de controlar os adversários, mas algumas partidas recentes também indicam uma dificuldade em traduzir esse domínio em vitórias mais tranquilas. Contra o Corinthians, mais uma vez, foi preciso acelerar na reta final para buscar um resultado que parecia encaminhado pelo desempenho apresentado no início.

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Um Flamengo que domina

Os números gerais ajudam a explicar por que, apesar do indicador dos últimos confrontos o Flamengo segue como uma das equipes mais consistentes da competição. Entre todos os times do Brasileirão 2026, o Rubro-Negro lidera o Brasileirão em alguns dos principais indicadores: pontos (57), gols marcados (53), grandes chances criadas (87), finalizações na trave (15), passes certos por jogo (496,5) e jogos sem sofrer gols (12). No ranking de nota geral do Sofascore, o Flamengo também aparece na primeira posição, com 6,95.



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O desempenho ofensivo, portanto, não é um problema estrutural para a equipe. O Flamengo cria, finaliza e chega com frequência ao ataque. A questão aparece principalmente na relação entre esse volume e o placar em determinadas partidas. Em alguns momentos, o time constrói primeiros tempos de domínio absoluto, mas não consegue abrir uma vantagem que corresponda ao que produz, mesmo em confrontos que sai com a vitória.

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Contra o Corinthians, foram 18 finalizações apenas na primeira etapa. Mesmo assim, o Flamengo precisou esperar o segundo tempo para marcar e terminou a partida com 32 finalizações para chegar aos dois gols. O volume foi suficiente para garantir a vitória, mas também mostrou novamente como a equipe pode precisar de muitas oportunidades para transformar o controle do jogo em uma margem mais confortável.

Bruno Henrique comemorando gol pelo Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Roteiro já apareceu contra o Cruzeiro

Um exemplo recente e semelhante aconteceu no confronto com o Cruzeiro pela Libertadores. O Flamengo teve amplo domínio no primeiro tempo, criou as principais oportunidades e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Na segunda etapa, porém, o time mineiro conseguiu empatar a partida, obrigando o Rubro-Negro a voltar a acelerar para buscar a vitória. Dessa vez, a equipe encontrou o segundo gol e terminou com o triunfo por 2 a 1.

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O mesmo roteiro apareceu no encontro entre as equipes pelo Brasileirão, mas com desfecho completamente diferente. O Flamengo novamente teve um bom primeiro tempo e saiu em vantagem, mas não conseguiu ampliar. Na segunda etapa, o Cruzeiro reagiu, empatou e posteriormente virou a partida.

São jogos que ajudam a identificar um ponto de atenção no desempenho rubro-negro. O time consegue impor seu modelo jogo e construir vantagem, mas nem sempre mantém o mesmo nível de intensidade depois do intervalo. Quando a vantagem é curta, qualquer instabilidade pode colocar o adversário de volta no jogo.

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Duas vitórias, dois caminhos diferentes

O recorte mais recente, porém, também mostra o outro lado dessa história. Na última quinta-feira (10), o Flamengo foi até Quito e venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 pela Libertadores. Em uma partida completamente diferente da disputada contra o Corinthians, o Rubro-Negro criou pouco, sofreu em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, e precisou lidar com as dificuldades impostas pela altitude.

Ainda assim, foi extremamente eficiente. O Flamengo teve apenas quatro finalizações e marcou duas vezes, garantindo uma vitória por 2 a 0 mesmo sem apresentar o mesmo volume ofensivo visto no Maracanã.

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São propostas diferentes, mas com o mesmo resultado. E isso ajuda a explicar a força do Flamengo na temporada: a equipe consegue vencer quando controla a partida e também quando precisa ser mais pragmática e aproveitar as poucas oportunidades que aparecem.

Léo Pereira comemora o segundo gol do Flamengo sobre o Del Valle (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Alerta sem apagar os números

O ponto de atenção, portanto, não diminui os números que colocam o Flamengo no topo do Brasileirão. Pelo contrário, justamente por ser uma equipe que lidera em pontos, gols, grandes chances, posse qualificada e outros indicadores, a cobrança passa a ser pela capacidade de transformar esse domínio em partidas mais controladas.

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Contra o Corinthians, o Rubro-Negro precisou de um gol nos minutos finais para evitar que um jogo de amplo domínio terminasse em empate. Em outras partidas, a equipe já mostrou que consegue responder quando perde a vantagem e precisa encontrar soluções para vencer. Em Quito, por outro lado, mostrou que também sabe ser efetiva mesmo produzindo pouco e se adaptando ao contexto de dificuldade de cada confronto.

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