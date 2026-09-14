O Flamengo lança, nesta segunda-feira (14), a série "Seja na Terra, Seja no Mar", na "FlamengoTV", um projeto que busca aproximar os torcedores das diferentes modalidades esportivas do clube. A produção, que conta com a participação da Betano, patrocinadora máster do Rubro-Negro, será exibida nos canais oficiais da parceria no YouTube.

Inspirada no hino do Flamengo, a série coloca influenciadores na rotina de atletas de alto rendimento para mostrar os bastidores dos treinamentos e das competições. A proposta também é apresentar ao público outras modalidades além do futebol masculino e destacar a força dos esportes olímpicos do clube.

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Em cada episódio, os criadores de conteúdo aprendem os fundamentos da modalidade com atletas rubro-negros, acompanham a rotina de preparação e participam de desafios dentro do esporte.

Flamengo lança série no YouTube (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

Futebol feminino abre série do Flamengo

O primeiro episódio é dedicado ao futebol feminino. As influenciadoras Duda Lago e Malu Paris visitaram o Centro de Treinamento do Flamengo e participaram de uma imersão na rotina de treinos ao lado das jogadoras Anna Luíza, Monalisa, Djeni e Fernanda.

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Durante a experiência, as convidadas conheceram os bastidores da preparação da equipe e também tiveram a oportunidade de se desafiar na modalidade.

Os episódios seguintes serão lançados até o fim de 2026. O segundo capítulo já está em produção e terá o remo como tema, modalidade que deu origem à história esportiva do Flamengo, em 1895.

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