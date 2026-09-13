O goleiro Hugo Souza valorizou a partida do Corinthians mesmo com a derrota por 2 a 1 diante do Flamengo, neste domingo (13), no estádio do Maracanã, mas também exaltou a atuação do rival desta noite.

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O arqueiro explicou a estratégia da equipe, que esteve em campo com um time repleto de reservas de olho no jogo da volta da Libertadores, que acontece na próxima semana. Hugo Souza também elogiou a partida feita pelo Flamengo.

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— A gente tem que ressaltar que todo mundo está de parabéns. No primeiro tempo ainda suportou muito a pressão da equipe adversária, a gente sabe da qualidade da equipe do Flamengo, e hoje a gente optou por poupar, porque a gente tem um jogo muito importante na quarta-feira. Todo mundo soube suportar muito bem, acho que a equipe está de parabéns. Mesmo depois de ter sofrido o gol ali no início do segundo tempo, a gente consegue começar a jogar um pouco mais, a gente consegue ter um pouco mais a bola e aí a gente consegue um gol de empate. Parabenizar a equipe do Flamengo, que teve qualidade para achar o gol ali no final — disse Hugo Souza para GE TV.

O camisa 1 ainda falou sobre jogadores que não costumam jogar sempre, mas foram bem na oportunidade recebida. Entre os destaques, o zagueiro Iago Machado, que fez seu primeiro jogo entre os profissionais.

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— Mas acho que a gente tem que ressaltar o que a nossa equipe faz hoje. O que a rapaziada que não vem tendo tanta oportunidade entra hoje num jogo tão difícil, numa situação difícil como é jogar aqui no Maracanã, e dar conta do recado da forma que deu. O Iago, de 17 anos, nunca tinha jogado profissionalmente, estreando no Maracanã contra o Flamengo, faz o jogo que faz. O Tchoca não vem jogando muito e faz o jogo que faz. Mesmo que a gente tenha que se defender bastante, a gente tem que valorizar isso. Bom, a gente sai daqui com a derrota, sai triste, porque a gente empata o jogo, começa a jogar um pouco mais... mas faz parte. Agora é levantar a cabeça, a gente tem um jogo muito importante quarta-feira, que decide muita coisa para a nossa sequência — seguiu.

Hugo Souza exaltou partida do Corinthians e Flamengo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Números do Corinthians na temporada

Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

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Pelo Brasileirão, o Corinthians entrou em campo 27 vezes, com oito vitórias, oito empates e 11 derrotas. A equipe balançou as redes 28 vezes e sofreu 29 gols, com 40,7% de aproveitamento na competição.

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Na Libertadores, o desempenho é superior. Em nove jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com dez gols marcados e cinco sofridos, totalizando 59,3% de aproveitamento. Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

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Veja abaixo o calendário

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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