As duas passagens de Gerson pelo Flamengo garantiram um sucesso esportivo e financeiro para o clube. Acumulando títulos, idolatria e respeito da Nação, o camisa 8 encerra sua segunda passagem e está a caminho do Zenit, da Rússia.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo usará dinheiro do Mundial e da venda de Gerson para reforços? Entenda

Revelado pelo Fluminense, Gerson se transferiu para a Roma aos 18 anos. O meia passou quatro temporadas no futebol italiano, antes de se transferir pela primeira vez ao Flamengo, em 2019. O volante foi comprado por 11,8 milhões de euros (R$ 49,7 milhões na cotação da época).

Em sua primeira passagem pelo rubro-negro, o volante fez 109 partidas, marcou sete gols e conquistou oito títulos. Em meados de 2021, Gerson já havia valorizado mais de R$ 70 milhões e acertou sua transferência para o Olympique de Marseille por 20,5 milhões de euros (R$ 126 milhões na época).

continua após a publicidade

Sua jornada no futebol francês durou pouco. No ano seguinte, o Flamengo recomprou Gerson por 16 milhões de euros (R$ 92 milhões na cotação da época). Nesta segunda passagem, que se encerrou após a disputa do Mundial de Clubes, o volante ganhou mais quatro títulos, se tornou capitão e uma das principais referências do elenco.

🔥Bombando no Lance!:

➡️Por que Pedro não joga? Entenda a situação do atacante no Flamengo

➡️Flamengo libera, e Pulgar vai ao Chile passar por cirurgia

➡️Como o Flamengo pode jogar sem Gerson?

continua após a publicidade

Gerson chegou a renovar seu contrato com o Flamengo, em abril deste ano, com vínculo válido até 2030. No entanto, por não chegar à pedida salarial do volante, a diretoria propôs uma redução da multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Diante disso, o Zenit exerceu o pagamento da multa à vista e acertou salários e bonificação com Gerson, para tirá-lo do Flamengo. Com as duas transferências, o volante gerou um lucro de R$ 144 milhões aos cofres rubro-negros. Confira.

Compra da Roma: R$ 49,7 milhões

Venda ao Olympique de Marseille: R$ 126 milhões *

Compra do Olympique de Marseille: R$ 92 milhões

Venda ao Zenit: R$ 160 milhões



Gasto com as duas compras: R$ 141,7 milhões

Recebeu com as duas vendas: R$ 286 milhões

Lucro: R$ 114,3 milhões

*Roma teve direito a 10% do valor: R$ 12,6 milhões

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Gerson anuncia renovação com Flamengo até 2030 (Foto: Reprodução)

Relembre a trajetória de Gerson pelo Flamengo

Em sua primeira passagem pelo Flamengo, Gerson fez parte do elenco que encantou o futebol brasileiro em 2019. Apelidado de Coringa, pela Nação, o camisa 8 foi uma das peças fundamentais de Jorge Jesus nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores naquela temporada. No ano seguinte, participou das conquistas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa e Campeonato Brasileiro.

Antes de se transferir para o Olympique de Marseille, Gerson conquistou mais dois títulos pelo Flamengo em 2021: Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. Nesta primeira passagem, o camisa 8 acumulou 109 partidas, marcou sete gols e contribuiu com 10 assistências.

➡️De saída? Relembre às vezes que Pedro teve futuro incerto no Flamengo

O volante retornou ao Flamengo em janeiro de 2023. De lá para cá, Gerson disputou 144 partidas, distribuiu 24 assistências e contribuiu com 12 gols, o último deles contra o Bayern de Munique, pelo Mundial de Clubes. Em sua segunda passagem, conquistou uma Copa do Brasil e o terceiro título da Supercopa do Brasil e mais dois Campeonatos Cariocas, pelo Mengão.

Acumulando as duas passagens, Gerson soma 253 partidas, 19 gols, 34 assistências e 12 títulos conquistados com a camisa rubro-negra. Confira.

Títulos pelo Flamengo

2019

Campeonato Brasileiro

Libertadores

2020

Campeonato Brasileiro

Recopa Sul-americana

Campeonato Carioca

Supercopa do Brasil

2021

Campeonato Carioca

Supercopa do Brasil

2024

Copa do Brasil

Campeonato Carioca

2025

Campeonato Carioca

Supercopa do Brasil