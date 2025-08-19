Diretor apresenta pacote de reforços para o Flamengo no basquete

Antes da volta do NBB, o Flamengo se prepara para disputar a Copa Intercontinental da Fiba de "cara nova". A equipe rubro-negra foi campeã da Copa Super 8 e da BCLA, além de chegar até as semifinais do torneio nacional. Para manter a "boa fase", o FlaBasquete contará com novos reforços na próxima temporada, como anunciou Marcus Vinícius Freire, o diretor de esportes olímpicos.

O elenco campeão sofreu com significativas mudanças para a próxima temporada. Em destaque, o Flamengo anunciou a saída de três jogadores: Franco Balbi - ídolo e multicampeão -, Lucas Siewert e Luan Rodrigues não renovaram contrato.

O Rubro-Negro, no entanto, logo preparou um pacote de reforços para suprir os talentos que saíram, com grandes nomes do basquete nacional e internacional. Além disso, contou com a renovação dos principais jogadores da última temporada, como o MVP Alexey Borges e o novo capitão Jhonatan Luz.

Conheça os reforços do Flamengo

Wesley Castro

Natural de Belo Horizonte, o pivô de 2,02 metros de altura iniciou sua carreira profissional em 2013 no Pinheiros. Antes de chegar ao Franca, passou por clubes como Minas, Corinthians e Mogi das Cruzes, acumulando experiência no cenário nacional do basquete.

Durante sua passagem pelo time francano, Wesley foi peça fundamental na conquista de quatro títulos consecutivos do NBB, principal competição de basquete do país. No período, o atleta registrou médias de 10,1 pontos e 4,3 rebotes por partida.

O pivô também contribuiu para a conquista da Copa Intercontinental da Fiba em 2023 com o Franca. Após uma breve passagem pelo basquete mexicano, retornou ao clube paulista e marcou seu retorno com um duplo-duplo de 15 pontos e 11 rebotes.

Daniel Onwenu

O FlaBasquete contratou o ala Daniel Onwenu, de 22 anos, para integrar seu elenco na temporada 2025/26. O atleta retorna ao basquete brasileiro após passagem pelo Capitanes de la Ciudad de México, equipe da G-League, liga de desenvolvimento da NBA.

Com 1,98 m de altura, o ala traz ao Flamengo a versatilidade de sua experiência internacional. Onwenu iniciou carreira no Paulistano e defendeu posteriormente o Corinthians entre 2022 e 2024, onde se destacou nas competições nacionais.

Franco Baralle

Franco é um armador de 26 anos que se destacou no Novo Basquete Brasil (NBB) durante sua passagem pelo Minas. Na temporada 2024/25, o armador registrou média de 11,7 pontos, 3,4 assistências e eficiência de 11,3 por jogo em 34 partidas disputadas. No período anterior (2023/24), suas estatísticas foram ainda mais expressivas, com médias de 12,9 pontos e 5,2 assistências por partida.

O argentino foi peça fundamental na campanha do Minas até a final do NBB e contribuiu para vitórias importantes na Copa Super 8. Antes de atuar no Brasil, Baralle construiu carreira na Argentina, onde defendeu equipes como Atenas e Quimsa.

Markeith Cummings

Natural do Alabama (EUA) e ex-atleta universitário de Kennesaw State, Cummings construiu carreira internacional com passagens por Estados Unidos, França, Japão e Angola. No continente africano, conquistou a Basketball Africa League em 2024 pelo Petro de Luanda.

Durante sua atuação no Shiga Lakestars do Japão, o ala-pivô obteve médias de 15,3 pontos, 5,1 rebotes e 3,1 assistências por jogo em 51 partidas disputadas. Seu aproveitamento nos arremessos de quadra alcançou 54,1% na temporada passada.

Alex Negrete

O atleta de 1,92m chega ao Rubro-Negro após se destacar pelo Instituto Córdoba na Argentina. Negrete foi eleito Melhor Jovem e Maior Evolução do campeonato argentino na última temporada. Durante a fase regular da competição nacional, o ala registrou médias de 13,66 pontos e 4,8 rebotes por jogo, além de um índice de eficiência de 15,5, liderando o Instituto em pontuação.

O argentino já enfrentou o Flamengo recentemente. Na Champions League das Americas (BCLA), ele ajudou sua equipe a chegar ao Final Four, disputado no Maracanãzinho, onde o próprio FlaBasquete sagrou-se campeão. Na competição continental, Negrete obteve médias de 10,4 pontos, 4,2 rebotes e 2,4 assistências por partida.

Possível novo reforço para a Copa Intercontinental

O forte elenco rubro-negro poderá contar ainda com mais um reforço para disputar o Mundial de basquete. Segundo Marcus Vinícius, o Flamengo pode contratar um jogador de maneira "pontual" apenas para levar o torneio internacional. Além de não descartar a presença do pivô Gallizi, que se recupera da lesão sofrida no Final Four da BCLA.

— Existe ainda a possibilidade dele (Gallizi) ir ao Mundial. Ele tem mais dois meses pelo menos, um mês de recuperação e aí vai decidir se continua ou não. E para o Mundial existe a possibilidade de uma contratação pontual. Nós vamos conversando com alguns jogadores, conversando com o treinador. A gente pode levar um jogador a mais para o Mundial que não fique depois da temporada conosco. Isso pode acontecer. Mas pode acontecer — concluiu o diretor.

Alexey, do Flamengo, em ação contra o Boca Juniors pela final da BCLA (Foto: Reprodução/Fiba)

O Flamengo conquistou o tricampeonato da "Libertadores do basquete" e garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o dirigente se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada.

O time carioca, vencedor da BCLA 2024/25, enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.