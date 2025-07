Flamengo libera, e Pulgar vai ao Chile passar por cirurgia

O Flamengo liberou Erick Pulgar para ser submetido a cirurgia no Chile, a pedido do próprio atleta. O volante fraturou o quinto metatarso do pé direito na derrota do Rubro-Negro para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, no último domingo (29).

O jogador fez solicitação ao clube para passar pelo procedimento com médico de confiança, do país natal do atleta. Assim, o Departamento de Futebol atendeu à vontade do camisa 5, que desfalcará o Fla pelos próximos dois meses, a princípio. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela apuração do Lance!.

Na manhã desta quarta-feira (2), o Flamengo emitiu comunicado confirmando a fratura no pé direito de Pulgar e a necessidade do atleta ser submetido a cirurgia. Confira abaixo.

— Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira (1°), o meio-campista Erick Pulgar foi submetido a novos exames de imagem (ressonância magnética e tomografia computadorizada), que confirmaram fratura no quinto metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023. De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile, já nesta quinta-feira (3), onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação — informou o clube.

O chileno se machucou depois de cometer uma falta em Harry Kane na partida contra o Bayern de Munique. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o camisa 5 parou o atacante adversário em uma jogada no meio de campo e recebeu cartão amarelo pela falta. O volante tentou continuar em campo, mas deu lugar a Allan.

No intervalo do jogo, o titular do Flamengo deixou o estádio de ambulância. No dia seguinte ao jogo, o volante foi visto de muletas no hotel do Rubro-Negro nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em uma cadeira de rodas.

Erick Pulgar volta a sofrer com a mesma lesão

Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022 e, em fevereiro de 2023, sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do mesmo pé. Na ocasião, o tratamento foi mais cauteloso e o chileno só entrou em campo novamente no dia 4 de maio.

Por ser a segunda vez que sofre com a mesma lesão, o volante chileno passará pela cirurgia. Este tipo de tratamento faz com que o tempo de recuperação exigido seja mais longo. O tratamento cirúrgico leva a uma recuperação um pouco mais longa. No entanto, o risco de uma nova lesão na mesma região diminui. A expectativa é de que Pulgar retorne aos gramados entre dois a três meses.

A ausência de Pulgar será um problema para Filipe Luís, já que o volante é titular absoluto em sua equipe. Em 2025, o camisa 5 disputou 26 jogos pelo Flamengo, sendo titular 23 vezes. Ele marcou seu único gol da temporada contra o Juventude, pela quarta rodada do Brasileirão.