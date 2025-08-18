Flamengo deve ter nova patrocinadora master no Intercontinental

Antes da volta do NBB, o Flamengo se prepara para disputar a Copa Intercontinental da Fiba de "cara nova". O torneio mundial acontecerá entre os dias 18 e 21 de setembro ainda neste ano. Ao Lance!, em coletiva, o diretor de esportes olímpicos, Marcus Vinícius Freire, exaltou a nova parceria com a Betano. A saída da PixBet abriu espaço para o acordo rubro-negro milionário com a nova patrocinadora master do clube.

— Esse anúncio para a gente foi muito importante. É uma mudança interna no clube. Estamos falando de uma bet cotada em bolsa lá fora. Estamos fazendo uma mudança estratégica muito importante, e de valores também. Então, possivelmente, não vou garantir hoje, mas daqui a uma semana, que vai estar na camisa, vai ser o patrocinador principal do basquete no Mundial — disse o dirigente.

Segundo o clube carioca, o novo acordo é considerado o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro e contempla diferentes frentes do clube. Com isso, está inclusivo no acordo: o futebol profissional; as modalidades olímpicas, como vôlei, basquete e futebol feminino; e ainda a FlamengoTV, ampliando a presença da marca em várias plataformas.

O valor fechado não foi divulgado oficialmente, mas, segundo apuração do Lance! gira em torno de R$ 250 milhões. A partir da oficialização da parceria, a logo da Betano estará presente em lugar de destaque no uniforme do Flamengo. O mesmo deve acontecer, então, no Manto utilizado pela equipe rubro-negra de basquete durante as partidas oficiais.

Em relação aos esportes olímpicos, a diferença da nova parceria chega "apenas" para ocupar um espaço mais amplo. Na última temporada, a PixBet era responsável pelo FlaBasquete, enquanto a FlaBet ficava com o Sesi Flamengo. O novo contrato garante que as duas equipes sejam patrocinadas pela mesma empresa, que oferece um valor ainda maior.

Confiança do Flamengo para o Intercontinental

O Flamengo conquistou o tricampeonato da "Libertadores do basquete" e garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o diretor de Esportes Olímpicos, Marcus Vinícius Freire, se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada, que ainda está sem data definida.

— Mostra qual é a filosofia do treinador que a gente trouxe. Olha a partida de ontem. A de hoje, 30 pontos, 25 pontos. Mundial, vamos brigar também, confiança grande. A gente tem um time bom demais, empenhado. A gente deu uma defesa hoje absurda. A gente ganhou o jogo na defesa — destacou Marcus Vinícius.

O time carioca, vencedor da BCLA 2024/25, enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.

