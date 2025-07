De saída? Relembre às vezes que Pedro teve futuro incerto no Flamengo

O possível interesse do Flamengo em vender o atacante Pedro tomou conta dos principais jornais esportivos. O clube se manifestou oficialmente e destacou que não pretende negociar nenhum jogador que faça parte dos planos. No entanto, esta não é a primeira vez que uma provável saída do camisa 9 movimenta o mercado da bola.

Contratado pelo Flamengo em dezembro de 2020, por 14 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação da época), Pedro disputou 280 partidas, marcou 140 gols e contribuiu com 35 assistências. Diante dos bons desempenhos, acompanhado de algumas convocações para a seleção brasileira, não demorou muito para o artilheiro chamar a atenção de clubes do Brasil e da Europa.

O primeiro interessado na contratação de Pedro, foi o rival Palmeiras. Em 2022, o Verdão abriu negociações com o Flamengo para tentar comprar o atacante em definitivo. A diretoria Alviverde sinalizou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 110,4 milhões na época), que foi recusada pelo rubro-negro. Na época, o então presidente, Rodolfo Landim, avisou que não teria interesse em negociar o atacante.

No mesmo ano, Pedro sofreu uma agressão do preparador físico de Jorge Sampaoli, e pediu para deixar o Flamengo. Dentre os possíveis destinos, apareciam Sevilla, Fulham, Tottenham, Nottingham Forest, Zenit e Benfica. O clube português sondou a situação do camisa 9 de perto e ouviu do Flamengo que o atacante só sairia mediante ao pagamento da multa.

Em 2023, o atacante recusou uma oferta salarial seis vezes maior do Al-Hilal. Os sauditas, que haviam acabado de contratar o português Jorge Jesus, demonstraram interesse no atacante, que não foi correspondido. Na mesma temporada, o Zenit também procurou os representantes de Pedro, mas não houve nenhuma proposta oficial.

A última proposta oficial foi do Nottingham Forest, em 2024. Os ingleses enviaram uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões na cotação da época), que foi considerada abaixo do esperado pela diretoria rubro-negra. No mês seguinte, o camisa 9 sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por sete meses.

Pedro voltou a ser relacionado para uma partida oficial em abril deste ano. Nesta temporada, o atacante participou de 17 partidas, marcou cinco gols e contribuiu com três assistências.

Situação de Pedro nesta temporada

De acordo com a Nota Oficial, divulgada pelo Flamengo, o clube não tem interesse em negociar o camisa 9, que conta com a confiança da comissão técnica. Pedro também não tem interesse em deixar o clube nesta temporada, apesar da pouca minutagem em campo após a lesão.

O atacante mantém a rotina de treinos com o elenco, que se reapresenta para dar sequência ao trabalho no próximo sábado (05). Com a liderança do Campeonato Brasileiro, vaga nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil asseguradas, Pedro será fundamental para a sequência da temporada.