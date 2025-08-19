Leitor do Lance! define craque da 20ª rodada do Brasileirão; veja escolhido
Atacante recebe mais da metade dos votos e é o destaque do fim de semana
- Matéria
- Mais Notícias
O leitor do Lance! escolheu, e o atacante Pedro, do Flamengo, foi escolhido o craque da 20ª rodada do Brasileirão. O autor de dois gols da vitória rubro-negra por 3 a 1 sobre o Internacional, em Porto Alegre, recebeu mais da metade (51%) dos votos da enquete realizada no Instagram @lancedigital.
Relacionadas
➡️Neymar e Brazão aparecem em pré-lista de Ancelotti para a Seleção
Além de Pedro, concorreram ao Craque da Rodada o também atacante David, do Vasco, autor de um dos gols do massacre por 6 a 0 sobre o Santos; o ponta Kevin Serna, de grande atuação na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Fortaleza; e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians. Apesar da derrota alvinegra por 2 a 1 em casa, para o Bahia, o jogador teve atuação destacada.
David ficou em segundo lugar na preferência dos leitores do Lance!, com 40% dos votos. Serna, por sua vez, teve 5% dos votos. Matheus Bidu ficou com 4%.
Os quatro indicados a Craque da Rodada foram selecionados a partir das notas atribuídas pelo aplicativo Sofascore — há limitação de um jogador por equipe. Apenas os jogos realizados no sábado e no domingo são considerados para a definição dos finalistas.
Veja os números do Craque da Rodada:
Pedro (Flamengo) - 1º lugar - 51%
- 57 minutos em campo
- 2 gols
- 2/2 finalizações no gol
- 26 ações com a bola
- 86% de acerto no passe
- 1 interceptação
- Nota Sofascore 8.5
David (Vasco) - 2º lugar - 40%
- 80 minutos em campo
- 1 gol
- 2 assistências
- 2 grandes chances criadas
- 3 passes decisivos
- 73% de acerto no passe
- 1 finalização
- Nota Sofascore 8.9
Kevin Serna (Fluminense) - 3º lugar - 5%
- 90 minutos em campo
- 2 assistências
- 2 grandes chances criadas
- 4 passes decisivos
- 2/2 dribles certos
- 9/12 duelos ganhos
- 44 ações com a bola
- 4 desarmes
- Nota Sofascore 8.9
Matheus Bidu (Corinthians) - 4º lugar - 4%
- 87 minutos em campo
- 2 grandes chances criadas
- 6 passes decisivos
- 91 ações com a bola
- 3 finalizações
- 2/3 dribles certos
- 85% de acerto no passe
- 2/5 cruzamentos certos
- 6 desarmes
- 13/18 duelos ganhos
- 3 faltas sofridas
- Nota Sofascore 8.6
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias