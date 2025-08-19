menu hamburguer
Leitor do Lance! define craque da 20ª rodada do Brasileirão; veja escolhido

Atacante recebe mais da metade dos votos e é o destaque do fim de semana

Arrascaeta e Pedro comemoram gol do Flamengo diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraPedro decidiu o duelo com o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
12:00
O leitor do Lance! escolheu, e o atacante Pedro, do Flamengo, foi escolhido o craque da 20ª rodada do Brasileirão. O autor de dois gols da vitória rubro-negra por 3 a 1 sobre o Internacional, em Porto Alegre, recebeu mais da metade (51%) dos votos da enquete realizada no Instagram @lancedigital.

Além de Pedro, concorreram ao Craque da Rodada o também atacante David, do Vasco, autor de um dos gols do massacre por 6 a 0 sobre o Santos; o ponta Kevin Serna, de grande atuação na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Fortaleza; e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians. Apesar da derrota alvinegra por 2 a 1 em casa, para o Bahia, o jogador teve atuação destacada.

David ficou em segundo lugar na preferência dos leitores do Lance!, com 40% dos votos. Serna, por sua vez, teve 5% dos votos. Matheus Bidu ficou com 4%.

Os quatro indicados a Craque da Rodada foram selecionados a partir das notas atribuídas pelo aplicativo Sofascore — há limitação de um jogador por equipe. Apenas os jogos realizados no sábado e no domingo são considerados para a definição dos finalistas. 

Veja os números do Craque da Rodada:

Pedro (Flamengo) - 1º lugar - 51%

  1. 57 minutos em campo
  2. 2 gols
  3. 2/2 finalizações no gol
  4. 26 ações com a bola
  5. 86% de acerto no passe
  6. 1 interceptação
  7. Nota Sofascore 8.5

David (Vasco) - 2º lugar - 40%

  1. 80 minutos em campo
  2. 1 gol
  3. 2 assistências
  4. 2 grandes chances criadas
  5. 3 passes decisivos
  6. 73% de acerto no passe
  7. 1 finalização
  8. Nota Sofascore 8.9

Kevin Serna (Fluminense) - 3º lugar - 5%

  1. 90 minutos em campo
  2. 2 assistências
  3. 2 grandes chances criadas
  4. 4 passes decisivos
  5. 2/2 dribles certos
  6. 9/12 duelos ganhos
  7. 44 ações com a bola
  8. 4 desarmes
  9. Nota Sofascore 8.9

Matheus Bidu (Corinthians) - 4º lugar - 4%

  1. 87 minutos em campo
  2. 2 grandes chances criadas
  3. 6 passes decisivos
  4. 91 ações com a bola
  5. 3 finalizações
  6. 2/3 dribles certos
  7. 85% de acerto no passe
  8. 2/5 cruzamentos certos
  9. 6 desarmes
  10. 13/18 duelos ganhos
  11. 3 faltas sofridas
  12. Nota Sofascore 8.6
Craque da Rodada 20 Brasileirão
David, Serna, Bidu e Pedro concorreram a Craque da 20ª Rodada do Brasileirão (Fotos: AGIF)

