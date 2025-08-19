O leitor do Lance! escolheu, e o atacante Pedro, do Flamengo, foi escolhido o craque da 20ª rodada do Brasileirão. O autor de dois gols da vitória rubro-negra por 3 a 1 sobre o Internacional, em Porto Alegre, recebeu mais da metade (51%) dos votos da enquete realizada no Instagram @lancedigital.

Além de Pedro, concorreram ao Craque da Rodada o também atacante David, do Vasco, autor de um dos gols do massacre por 6 a 0 sobre o Santos; o ponta Kevin Serna, de grande atuação na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Fortaleza; e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians. Apesar da derrota alvinegra por 2 a 1 em casa, para o Bahia, o jogador teve atuação destacada.

David ficou em segundo lugar na preferência dos leitores do Lance!, com 40% dos votos. Serna, por sua vez, teve 5% dos votos. Matheus Bidu ficou com 4%.

Os quatro indicados a Craque da Rodada foram selecionados a partir das notas atribuídas pelo aplicativo Sofascore — há limitação de um jogador por equipe. Apenas os jogos realizados no sábado e no domingo são considerados para a definição dos finalistas.

Veja os números do Craque da Rodada:

Pedro (Flamengo) - 1º lugar - 51%

57 minutos em campo 2 gols 2/2 finalizações no gol 26 ações com a bola 86% de acerto no passe 1 interceptação Nota Sofascore 8.5

David (Vasco) - 2º lugar - 40%

80 minutos em campo 1 gol 2 assistências 2 grandes chances criadas 3 passes decisivos 73% de acerto no passe 1 finalização Nota Sofascore 8.9

Kevin Serna (Fluminense) - 3º lugar - 5%

90 minutos em campo 2 assistências 2 grandes chances criadas 4 passes decisivos 2/2 dribles certos 9/12 duelos ganhos 44 ações com a bola 4 desarmes Nota Sofascore 8.9

Matheus Bidu (Corinthians) - 4º lugar - 4%

87 minutos em campo 2 grandes chances criadas 6 passes decisivos 91 ações com a bola 3 finalizações 2/3 dribles certos 85% de acerto no passe 2/5 cruzamentos certos 6 desarmes 13/18 duelos ganhos 3 faltas sofridas Nota Sofascore 8.6