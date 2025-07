Confira a agenda de jogos do Flamengo no mês de julho

Após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo retornou ao Rio de Janeiro de olho na sequência da temporada. Os atletas receberam folga e se reapresentam para dar sequência ao trabalho no próximo sábado (05). Em julho, o Mengão terá seis duelos decisivos, incluindo um clássico e o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro.

O primeiro compromisso do Flamengo no retorno do Campeonato Brasileiro será contra o São Paulo, no próximo sábado (12). A bola rola às 16h30, no Maracanã. Confira a lista completa.

Jogos do Flamengo em julho

Flamengo x São Paulo - sábado, 12/07, às 16h30. Maracanã. Campeonato Brasileiro.

Santos x Flamengo - quarta-feira, 16/07, às 21h30. Vila Belmiro. Campeonato Brasileiro.

Flamengo x Fluminense - domingo, 20/07, às 19h30. Maracanã. Campeonato Brasileiro.

Red Bull Bragantino x Flamengo - quarta-feira, 23/07, às 21h30. Estádio Cícero de Souza Marques. Campeonato Brasileiro.

Flamengo x Atlético-MG - domingo, 27/07, às 20h30. Maracanã. Campeonato Brasileiro.



Flamengo x Atlético-MG - quinta-feira, 31/07, às 21h30. Maracanã. Oitavas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos ganhos. Com a vaga nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil asseguradas, o clube se prepara para a sequência da temporada.

Pulgar passará por cirurgia no pé direito

O volante chileno Erick Pulgar será submetido a uma cirurgia na quinta-feira (3). O camisa 5 do Flamengo fraturou o quinto metatarso do pé direito na derrota do Rubro-Negro para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. Na tarde desta quarta-feira, o Flamengo informou que o atleta precisará ser operado para reparar a lesão.

A ausência de Pulgar será um problema para Filipe Luís, já que o volante é titular absoluto em sua equipe. Além do volante, o treinador também não conta mais com Gerson, que acertou sua ida para o Zenit, da Rússia. Com isso, o rubro-negro precisa encontrar alternativas para a sequência da temporada.