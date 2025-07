Zenit paga a multa rescisória, e Gerson está de saída do Flamengo

Gerson está oficialmente de saída do Flamengo. O Zenit pagou à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para selar a contratação. O valor foi depositado na conta do clube carioca na manhã desta terça-feira (01), horas depois do elenco desembarcar no Rio de Janeiro, após a eliminação no Mundial de Clubes. A informação foi divulgada primeiramente pelo Ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Zenit e Gerson estavam acordados há cerca de um mês, quando sinalizaram que os russos pagariam a multa rescisória do jogador. No entanto, o Al-Nassr entrou na concorrência pelo volante nos últimos dias. Por esse motivo, o clube russo agilizou o pagamento para não perder o negócio. A transferência foi feita diretamente para a conta do Flamengo.

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo e acertou a redução de sua multa rescisória. Com valor fixado em 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), a saída ficou condicionada ao pagamento. Sem precisar sentar à mesa para negociar, o rubro-negro avisou que só aceitaria se o valor fosse pago à vista.

continua após a publicidade

Em sua segunda passagem pelo Mengão, Gerson participou de 144 jogos, marcou 12 gols e distribuiu 24 assistências. Além disso, esteve presente nas conquistas da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e de dois Campeonatos Cariocas.

➡️Flamengo volta do Mundial com certezas e dúvidas para o resto da temporada

Gerson com a taça da Copa do Brasil de 2024 (Foto: Reprodução)

Al-Nassr entrou na jogada

Durante a disputa do Mundial de Clubes, o Al-Nassr entrou na disputa pela contratação do volante. Acertados com Jorge Jesus, os arábes se apegavam na boa relação entre as partes para atravessar a negociação.

continua após a publicidade

Pessoas próximas ao volante relatam que ele cogitava quebrar o acordo com o Zenit e assinar com o Al-Nassr, por conta da boa relação com Jorge Jesus. Logo após a eliminação para o Bayern de Munique, o português esteve em contato direto com o volante para convencê-lo a ser seu jogador novamente.

Outro fator que pesou foi a proposta financeira. Os valores do Al-Nassr eram praticamente o dobro do oferecido pelo Zenit. Os sauditas chegou a informar ao estafe do jogador que não iriam medir esforços para fechar a contratação e atender ao pedido de Jorge Jesus.