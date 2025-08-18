Flamengo e Barcelona se enfrentarão pelo título da Copa Intercontinental Sub-20 de 2025, no dia 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro–RJ. Nesta segunda-feira (18), a Conmebol divulgou o quadro de árbitros da partida, em que o Rubro-Negro busca o bicampeonato consecutivo.

Veja o quadro de árbitros para Flamengo e Barcelona na Copa Intercontinental sub-20

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistente 1: Richard Ortiz (COL)

Assistente 2: David Fuentes (COL)

Quarto árbitro: Roberto Perez (PER)

Quinta árbitra: Mary Blanco (COL)

VAR: Augusto Menendez (PER)

Assistente de VAR: Milagros Arruela (PER)

Como cada equipa chegou aqui?

O Flamengo voltou à disputa da Libertadores Sub-20 de 2025 como campeão. Nas semifinais, derrotou o Danubio, do Uruguai, enquanto na final o adversário foi o Palmeiras. No mês seguinte, o Barcelona garantiu a sua vaga ao derrotar o AZ Alkmaar por 1-0 nas semifinais, em Nyon, antes de vencer o Trabzonspor por 4-1 na final.

O Flamengo, inclusive, é o atual campeão mundial da categoria. No último ano, a equipe venceu o Olympiacos diante de mais de 30 mil torcedores, em virada para 2 a 1. O comandante rubro-negro era Filipe Luís, que meses depois, foi efetivado ao time profissional para suprir a demissão de Tite, e já acumula três títulos: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

Flamengo foi campeão da Copa Intercontinental Sub-20 de 2024 (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Como funciona a Copa Intercontinental de Sub-20?

A Taça Intercontinental de Sub-20 é disputada em partida única. Caso haja empate no tempo normal, o título é decidido nos pênaltis. Os árbitros desta edição serão definidos pela Conmebol.

As equipes podem realizar cinco substituições, e devem inscrever, pelo menos, três goleiros. Ao todo, os técnicos podem interromper três vezes o jogo para realizar as trocas nos times. As substituições feitas durante o intervalo, no entanto, não reduzem o número de paragens de jogo que podem ser utilizadas. Um jogador que tenha sido substituído não pode voltar a participar no jogo.

O código disciplinar da Fifa se aplica a incidentes ocorridos durante a partida. No entanto, cartões amarelos e vermelhos são anulados no fim da decisão e não são válidos para nenhuma outra competição da Uefa, Conmebol ou Fifa.

