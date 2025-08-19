Mundial Sub-20: Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Barcelona
Equipes se enfrentam no Maracanã neste sábado
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a decisão do Mundial de Clubes Sub-20. No Maracanã, o Rubro-Negro enfrenta o Barcelona no sábado (23), às 16h30 (de Brasília). O técnico Bruno Pivetti contará com reforços do time principal, como Matheus Gonçalves e Lorran. Wallace Yan, no entanto, não estará à disposição.
A ausência de Wallace Yan na lista de relacionados passa pelo técnico Filipe Luís. O treinador conta com o Garoto do Ninho no time profissional, inclusive para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, quando o Rubro-Negro visita o Internacional nesta quarta-feira.
No Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Wallace Yan foi um dos destaques do Flamengo. Em alta, o jovem enfrentou o primeiro cenário conturbado nas oitavas da Copa do Brasil, ao desperdiçar cobrança de pênalti contra o Atlético-MG.
Confira a lista de relacionados do Flamengo para a decisão do Mundial de Clubes Sub-20
- Goleiros: Eduardo Jung, Léo Nannetti e Lucas Furtado;
- Zagueiros: Carbone, Da Mata, Iago e João Victor;
- Laterais: Daniel Sales, Gusttavo e Wanderson;
- Meio campistas: Fabiano, Guilherme, João Alves, Joshua, Kaio Nóbrega, Lorran, Pablo Lúcio e Matheus Gonçalves;
- Atacantes: Douglas Telles, Felipe Teresa, Ryan Roberto, Pedro Leão e Shola.
Mais de 23 mil ingressos vendidos para Flamengo x Barcelona
O confronto entre Flamengo e Barcelona pelo Mundial Sub-20 deve contar com um público considerável. Até o início da tarde desta terça-feira, cerca de 23 mil ingressos já foram vendidos.
Valores dos ingressos por setores
Norte (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$11,25
– Nação Maraca 2: R$15,75
– Nação Maraca 3: R$18,00
– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)
Sul (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$11,25
– Nação Maraca 2: R$15,75
– Nação Maraca 3: R$18,00
– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)
Leste Superior (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$11,25
– Nação Maraca 2: R$15,75
– Nação Maraca 3: R$18,00
– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)
Leste Inferior (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$13,75
– Nação Maraca 2: R$19,25
– Nação Maraca 3: R$22,00
– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)
Oeste inferior (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$13,75
– Nação Maraca 2: R$19,25
– Nação Maraca 3: R$22,00
– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)
Maracanã Mais (Flamengo)
– Nação Maraca 1: R$131,25
– Nação Maraca 2: R$153,75
– Nação Maraca 3: R$165,00
– Público Geral: R$300,00 (meia R$187,50)
Sul (Visitante – Portão B)
– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)
Como cada equipe chegou na decisão do Mundial Sub-20?
O Flamengo voltou à disputa da Libertadores Sub-20 de 2025 como campeão. Nas semifinais, derrotou o Danubio, do Uruguai, enquanto na final o adversário foi o Palmeiras. No mês seguinte, o Barcelona garantiu a sua vaga ao derrotar o AZ Alkmaar por 1-0 nas semifinais, em Nyon, antes de vencer o Trabzonspor por 4-1 na final.
