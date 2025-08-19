menu hamburguer
Flamengo

Mundial Sub-20: Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar o Barcelona

Equipes se enfrentam no Maracanã neste sábado

imagem cameraMatheus Gonçalves e Lorran em comemoração de gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
13:11
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a decisão do Mundial de Clubes Sub-20. No Maracanã, o Rubro-Negro enfrenta o Barcelona no sábado (23), às 16h30 (de Brasília). O técnico Bruno Pivetti contará com reforços do time principal, como Matheus Gonçalves e Lorran. Wallace Yan, no entanto, não estará à disposição.

A ausência de Wallace Yan na lista de relacionados passa pelo técnico Filipe Luís. O treinador conta com o Garoto do Ninho no time profissional, inclusive para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, quando o Rubro-Negro visita o Internacional nesta quarta-feira.

No Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Wallace Yan foi um dos destaques do Flamengo. Em alta, o jovem enfrentou o primeiro cenário conturbado nas oitavas da Copa do Brasil, ao desperdiçar cobrança de pênalti contra o Atlético-MG.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para a decisão do Mundial de Clubes Sub-20

  1. Goleiros: Eduardo Jung, Léo Nannetti e Lucas Furtado;
  2. Zagueiros: Carbone, Da Mata, Iago e João Victor;
  3. Laterais: Daniel Sales, Gusttavo e Wanderson;
  4. Meio campistas: Fabiano, Guilherme, João Alves, Joshua, Kaio Nóbrega, Lorran, Pablo Lúcio e Matheus Gonçalves;
  5. Atacantes: Douglas Telles, Felipe Teresa, Ryan Roberto, Pedro Leão e Shola.

Mais de 23 mil ingressos vendidos para Flamengo x Barcelona

O confronto entre Flamengo e Barcelona pelo Mundial Sub-20 deve contar com um público considerável. Até o início da tarde desta terça-feira, cerca de 23 mil ingressos já foram vendidos.

Valores dos ingressos por setores

Norte (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$11,25

– Nação Maraca 2: R$15,75

– Nação Maraca 3: R$18,00

– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)

Sul (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$11,25

– Nação Maraca 2: R$15,75

– Nação Maraca 3: R$18,00

– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)

Leste Superior (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$11,25

– Nação Maraca 2: R$15,75

– Nação Maraca 3: R$18,00

– Público Geral: R$45,00 (meia R$22,50)

Leste Inferior (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$13,75

– Nação Maraca 2: R$19,25

– Nação Maraca 3: R$22,00

– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)

Oeste inferior (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$13,75

– Nação Maraca 2: R$19,25

– Nação Maraca 3: R$22,00

– Público Geral: R$55,00 (meia R$27,50)

Maracanã Mais (Flamengo)

– Nação Maraca 1​: R$131,25

– Nação Maraca 2: R$153,75

– Nação Maraca 3: R$165,00

– Público Geral: R$300,00 (meia R$187,50)

Sul (Visitante – Portão B)

– Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Como cada equipe chegou na decisão do Mundial Sub-20?

O Flamengo voltou à disputa da Libertadores Sub-20 de 2025 como campeão. Nas semifinais, derrotou o Danubio, do Uruguai, enquanto na final o adversário foi o Palmeiras. No mês seguinte, o Barcelona garantiu a sua vaga ao derrotar o AZ Alkmaar por 1-0 nas semifinais, em Nyon, antes de vencer o Trabzonspor por 4-1 na final.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

