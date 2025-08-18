A janela de transferências do Flamengo não foi agitada apenas no futebol, com o "FlaBasquete" renovando seu elenco para a próxima temporada. As significativas contratações prometem um grupo fechado cheio de talentos, e que custa mais de R$ 15 milhões. A informação foi confirmada pelo diretor de esportes olímpicos rubro-negro, Marcus Vinícius Freire, durante coletiva antes da Copa Intercontinental.

— A minha primeira resposta é que o orçamento é muito parecido com o do ano passado: em torno de 15 milhões de reais. O elenco está teoricamente fechado. A gente tem mais um jogador, que eu nem mostrei ali na lista, o Galizzi, que se contundiu o ano passado, que foi operado e continua na nossa folha — disse Marcus Vinícius.

O elenco, que foi campeão da Copa Super 8 e da BCLA, sofreu com significativas mudanças para a próxima temporada. Em destaque, o Flamengo anunciou a saída de três jogadores: Franco Balbi, ídolo e multicampeão, Lucas Siewert e Luan Rodrigues não renovaram contrato.

O Rubro-Negro, no entanto, logo preparou um pacote de reforços para suprir os talentos que saíram, com grandes nomes do basquete nacional e internacional. Além disso, contou com a renovação dos principais jogadores da última temporada, como o MVP Alexey Borges e o novo capitão Jhonatan Luz.

Embora ainda haja uma incerteza sobre Taya Gallizi, o Flamengo fechou a equipe com os seguintes atletas: Alexey Borges, Franco Baralle, Shaq Johnson, Alex Negrete, Daniel Onwenu, Gui Deodato, Jhonatan Luz, Markeith Cummings, Kayo Gonçalves, Ruan Miranda e Wesley Castro. Vale destacar que os elencos do NBB devem ser compostos por até 10 atletas "adultos" e dois mais jovens.

Possível novo reforço para a Copa Intercontinental

O forte elenco rubro-negro poderá contar ainda com mais um reforço para disputar o Mundial de basquete. Segundo Marcus Vinícius, o Flamengo pode contratar um jogador de maneira "pontual" apenas para levar o torneio internacional. Além de não descartar a presença do pivô Gallizi, que se recupera da lesão sofrida no Final Four da BCLA.

— Existe ainda a possibilidade dele (Gallizi) ir ao mundial. Ele tem mais dois meses pelo menos, um mês de recuperação e aí vai decidir se continua ou não. E pro mundial existe a possibilidade de uma contratação pontual. Nós vamos conversando com alguns jogadores, conversando com o treinador. A gente pode levar um jogador a mais pro mundial que não fique depois da temporada conosco. Isso pode acontecer. Mas pode acontecer — concluiu o diretor.

O Flamengo conquistou o tricampeonato da "Libertadores do basquete" e garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o dirigente se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada.

O time carioca, vencedor da BCLA 2024/25, enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.

