Ex-jogador do Flamengo, Otávio pode estar a caminho de Paris

De acordo com o jornal Francês Footmercato, o Paris FC, time vizinho do PSG e recém promovido à Ligue 1, está interessado na contratação do zagueiro Otávio, do Porto. O brasileiro é formado nas categorias de base do Flamengo e já foi destaque no time português, perdendo seu espaço antes da disputa do Mundial de Clubes.

O portal informa que o Paris FC vem forte na janela de transferências para a próxima temporada, impulsionado pela chegada de Bernard Arnault e do grupo Red Bull ao comando da equipe. Otávio, de 23 anos, passou ainda pelo Famalicão antes de chegar ao Porto em 2023, por 12 milhões de euros (aproximadamente 77 milhões de reais).

O zagueiro teve bom início no Porto, mas perdeu espaço com o avançar da temporada passada. No mundial, Otávio só atuou por 11 minutos na partida contra o Inter Miami. O brasileiro estava na barca do Porto divulgada pelo A Bola após o fim da competição. O jornal português afirma que o Porto precisa fazer dinheiro, e alguns jogadores são considerados importantes para gerar caixa, e Otávio é um deles.

Conheça o Paris FC, vizinho do PSG que quer Otávio

Fundado em 1969 na capital francesa, o Paris FC fica na região leste do país. No ano seguinte de sua fundação, o clube chegou a originar o PSG, mas foi retomado como um time à parte em 1972. Posteriormente, disputou a primeira divisão do Campeonato Francês em apenas três oportunidades (1972/73, 1973/74 e 1978/79).

A capital da França ganhou mais um representante na elite do futebol nacional. Afinal, o Paris FC assegurou a classificação para a Ligue 1. O fato curioso é que o local em que manda os seus jogos, o Estádio Jean Bouin, fica a 100 metros do Parque dos Príncipes, a casa do poderoso PSG.

Distância entre os estádios do Paris FC e do PSG (Foto: Reprodução/X)

Otávio pode ser o reforço que o Paris FC precisa para reforçar a defesa da equipe no retorno à Ligue 1.

