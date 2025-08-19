Seleção Brasileira: Samuel Lino, do Flamengo, está na pré-lista de Ancelotti
Lista oficial será divulgada na próxima segunda-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Samuel Lino, atacante do Flamengo, está na pré-lista da Seleção Brasileira na Data-Fifa de setembro. O nome do jogador rubro-negro está na lista larga do técnico Carlo Ancelotti, que também conta com Neymar, do Santos, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, entre outros nomes. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto. A Canarinho encara o Chile e a Bolívia em setembro.
Relacionadas
- Mais Esportes
Com destaque do Flamengo, Brasil vence Argentina e avança à final da Copa Latina
Mais Esportes19/08/2025
- Futebol Internacional
Pep Guardiola demonstra preocupação por ex-Flamengo e Corinthians na Premier League
Futebol Internacional19/08/2025
- Flamengo
Flamengo intensifica preparação para jogo decisivo com o Inter
Flamengo19/08/2025
➡️ Flamengo anuncia acerto com novo patrocinador
A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande, confirmada pelo Lance!.
Samuel Lino com a camisa do Flamengo
Com apenas seis jogos com a camisa do Flamengo, Samuel Lino já mostrou ao técnico italiano que pode ser útil com a Amarelinha. Desde que chegou ao time carioca, o atacante caiu nas graças dos rubro-negros. Com o jogador em campo, a equipe de Filipe Luís tem quatro vitórias, um empate e uma derrota.
Samuel ainda não marcou pelo Flamengo, mas deu assistência (vitória contra o Mirassol).
Samuel Lino e Carlo Ancelotti se encontraram no Rio de Janeiro
No dia 14 de agosto, Samuel Lino e Carlo Ancelotti se encontraram em um restaurante na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, torcedores chegaram a cogitar que o encontro seria para o jogador e o treinador conversarem sobre a próxima convocação. Entretanto, não se passou de uma grande coincidência.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Próximos jogos da Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira inicia essa Data-Fifa no Maracanã. A equipe de Carlo Ancelotti entra em campo no dia 4 de setembro. Posteriormente, visita a Bolívia, em La Paz, no dia 9/09.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias