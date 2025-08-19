menu hamburguer
Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: Samuel Lino, do Flamengo, está na pré-lista de Ancelotti

Lista oficial será divulgada na próxima segunda-feira

Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo antes de ser anulado
imagem cameraSamuel Lino em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
12:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

Samuel Lino, atacante do Flamengo, está na pré-lista da Seleção Brasileira na Data-Fifa de setembro. O nome do jogador rubro-negro está na lista larga do técnico Carlo Ancelotti, que também conta com Neymar, do Santos, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, entre outros nomes. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto. A Canarinho encara o Chile e a Bolívia em setembro.

A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande, confirmada pelo Lance!.

Samuel Lino com a camisa do Flamengo

Com apenas seis jogos com a camisa do Flamengo, Samuel Lino já mostrou ao técnico italiano que pode ser útil com a Amarelinha. Desde que chegou ao time carioca, o atacante caiu nas graças dos rubro-negros. Com o jogador em campo, a equipe de Filipe Luís tem quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Samuel ainda não marcou pelo Flamengo, mas deu assistência (vitória contra o Mirassol).

Léo Pereira comemora gol do Flamengo com Samuel Lino (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Samuel Lino e Carlo Ancelotti se encontraram no Rio de Janeiro

No dia 14 de agosto, Samuel Lino e Carlo Ancelotti se encontraram em um restaurante na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, torcedores chegaram a cogitar que o encontro seria para o jogador e o treinador conversarem sobre a próxima convocação. Entretanto, não se passou de uma grande coincidência.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira inicia essa Data-Fifa no Maracanã. A equipe de Carlo Ancelotti entra em campo no dia 4 de setembro. Posteriormente, visita a Bolívia, em La Paz, no dia 9/09.

