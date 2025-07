Como o Flamengo pode jogar sem Gerson?

Um dos pilares da equipe de Filipe Luís, Gerson está de saída do Flamengo. O meio-campista aceitou proposta do Zenit, da Rússia, que pagou à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para contar com o jogador. Agora, o comandante rubro-negro terá de armar o time sem o capitão.

Marcado pelo desempenho como segundo homem de meio-campo em 2019, o "Coringa" vinha atuando em função diferente na temporada, como meia pela direita. Assim, podemos analisar como o time jogará sem o camisa 8 ao observar a equipe na ausência de Nico de la Cruz por lesão, antes da chegada de Jorginho.

Com poucas opções, Gerson foi recuado para o setor central, abrindo espaço para Luiz Araújo atuar pelo lado direito. Com o retorno do uruguaio e a adição do ítalo-brasileiro, o Flamengo ganha opções para o meio-campo, e Filipe Luís pode optar por manter o time com dois pontas de origem — já que Gonzalo Plata também está recuperado de lesão — ou utilizar outro meia pela direita.

Para o colunista do Lance! Gustavo Fogaça, o Guffo, especialista em análise tática, o camisa 8 não é insubstituível. O analista enxerga, ainda, outra ausência como mais importante para o estilo de jogo do Rubro-Negro.

— Gerson é importante para o modelo de jogo do Filipe Luís, uma grande liderança do elenco, mas não se trata de uma peça insubstituível. Ele traz uma dinâmica interessante no espaço curto, sustenta bem as linhas defensivas, mas não é tão influente ofensivamente quanto já foi no passado. Com a ideia de ter um meio-campo que seja combativo, mas, ao mesmo tempo, criativo, talvez Pulgar seja mais influente que Gerson. E a ausência do chileno será mais sentida nesse aspecto coletivo. No atual elenco, talvez o uruguaio De la Cruz seja o substituto imediato, apesar que Allan também pode realizar a mesma função. Importante é que o elenco tem boas opções disponíveis à disposição sem perder competitividade — analisou Guffo.

Possível escalação do Flamengo sem Gerson e Pulgar (Foto: Reprodução)

Flamengo vai atrás de reforços para repor a saída de Gerson?

Apesar da saída de Gerson, o Flamengo não deve ir ao mercado em busca de um jogador para o setor central. O clube busca trazer um meia-armador para revezar com Arrrascaeta e dois atacantes de lado de campo para aprimorar o elenco. Com a chegada de Jorginho, o entendimento é que já foi suprida a necessidade de um meio-campista.