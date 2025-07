Por que Pedro não joga? Entenda a situação do atacante no Flamengo

A situação de Pedro no Flamengo tem chamado a atenção, sobretudo pelas poucas oportunidades que tem recebido com Filipe Luís. O atacante retornou de lesão no início de abril, mas ainda não reconquistou a titularidade, alternando jogos entre time inicial e o banco de reservas.

O cenário ficou ainda mais evidente durante o Mundial de Clubes, quando o camisa 9 foi titular contra Espérance e LAFC — sendo substituído no segundo tempo —, mas não teve a mesma condição nos duelos com Chelsea e Bayern. Diante dos ingleses, o centroavante entrou em campo já nos acréscimos, enquanto contra os alemães sequer foi acionado.

O Lance! apurou que, na avaliação da comissão técnica do Rubro-Negro, Pedro ainda não está apto fisicamente para atender as exigências do estilo de jogo de Filipe Luís. O técnico pede aos jogadores que pressionem a saída de bola adversária, o que demanda alta disposição física; desde que voltou de contusão, o atacante ainda não atingiu o nível esperado.

Desta forma, Filipe tem dado preferência a jogadores de maior velocidade e intensidade no comando de ataque, como Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre a LDU, em maio, o treinador abordou o tema.

— O Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada três dias, estar no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está — explicou Filipe.

— Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota, e depende dele. Depende dele cada dia treinar e cada minuto que ele tiver, aproveita, para ele poder estar no nível dos companheiros e ter cada vez mais minutos. Eu sei que ele é o melhor, e assim que ele estiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro — completou o técnico do Flamengo.

