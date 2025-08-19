Flamengo intensifica preparação para jogo decisivo com o Inter

Depois de vencer sem dificuldades os reservas do Inter no Beira-Rio por 3 a 1 no domingo (17), em Porto Alegre, o Flamengo intensifica a preparação para o duelo com os gaúchos que vai decidir quem avança às quartas de final da Libertadores.

A delegação rubro-negra permaneceu em Porto Alegre para o jogo decisivo desta quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio. O técnico Filipe Luís comandou um treino na tarde dessa segunda (18) na capital gaúcha, e fecha a preparação na tarde desta terça. As atividades acontecem no CT do Grêmio.

Apesar de vir de duas vitórias sobre o Inter na última semana, Filipe Luís considera que a partida desta quarta será diferente. Se no jogo de ida das oitavas o time gaúcho se preocupou mais em se defender, e no domingo escalou os reservas, agora a tendência é que jogue pressionando desde o início.

— O Inter tem que nos pressionar, não tenho dúvida de que eles vão tentar. O Inter tenta ter a bola, pressionar o adversário, hoje mesmo tentaram e conseguiram criar algumas jogadas de perigo. É uma coisa que não abrem mão. Na casa deles, eles vêm pressionar o Flamengo.

Arrascaeta é reforço no Flamengo para encarar o Inter

A definição do time que encara o Inter acontecerá em treino nesta terça-feira. Mas um reforço é certo em relação ao time que venceu o jogo de ida por 1 a 0: o meia Arrascaeta, que estava suspenso, volta a ser opção para a partida. Em compensação, há dúvida quanto ao aproveitamento do lateral-direito Emerson Royal. O jogador saiu no intervalo da partida no Maracanã, após sofrer entorse no tornozelo esquerdo, e passou os últimos dias fazendo tratamento.

