Os cofres rubro-negros estão cheios para a segunda janela de transferências de 2025. Com a premiação do Mundial de Clubes e as vendas de Gerson e Carlos Alcaraz, o Flamengo acumulou receitas e tem realidade diferente da enfrentada no início do ano.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo se posiciona sobre possível venda de Pedro

Na primeira janela, o clube trouxe apenas dois jogadores para reforçar o elenco. O Fla pagou cinco milhões de euros (R$ 31,2 milhões) ao Qarabag, do Arzebaijão, para contar com Juninho. Além disso, trouxe Danilo, que rescindiu contrato com a Juventus e chegou sem custos. Já no período especial de transferências para a Copa do Mundo de Clubes, o Mais Querido acertou a contratação de Jorginho, que ficou livre no mercado após fim de vínculo com o Arsenal, da Inglaterra.

A postura pouco agressiva do Flamengo no mercado nos primeiros meses da temporada teve como razão o pouco dinheiro em caixa. O orçamento feito pela gestão de Rodolfo Landim previu começar 2025 com apenas R$ 3 milhões em caixa. Assim, a atual diretoria, liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, traçou como meta para a temporada arrecadar mais do que o gasto com transferências de jogadores.

continua após a publicidade

O valor acumulado em receitas até aqui, contudo, altera a realidade rubro-negra. O Fla recebeu R$ 152,6 milhões pela participação e desempenho no Mundial de Clubes, além de R$ 160 milhões (25 milhões de euros) pela venda de Gerson ao Zenit e R$ 96 milhões (15 milhões de euros) — com possibilidade de mais R$ 19 milhões em bônus (três milhões de euros) — pela ida em definitivo de Alcaraz ao Everton.

➡️ Confira a agenda de jogos do Flamengo no mês de julho

Como o Flamengo usará o dinheiro?

Apesar do maior poder financeiro, a tendência é que o Flamengo não aumente os gastos previstos com contratações. O orçamento aprovado admite que o departamento de futebol invista até 25 milhões de euros (R$ 166,3 milhões) em reforços na temporada. Destes, cinco milhões de euros (R$ 31,2 milhões) já foram utilizados na vinda de Juninho, além dos valores de luvas acordados com Danilo e Jorginho, não divulgados.

continua após a publicidade

No entanto, isso não significa que o Rubro-Negro manterá a postura do primeiro semestre na próxima janela. O clube busca trazer um meia-armador e dois atacantes de lado de campo para aprimorar o elenco, e a nova realidade financeira faz com que a diretoria possa negociar com jogadores mais caros do que os contratados no primeiro semestre; um exemplo é Jorginho, que tem alto salário.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo