Flamengo se posiciona sobre possível venda de Pedro

O Flamengo se pronunciou oficialmente sobre a possível saída do atacante Pedro . Segundo nota publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, do Uol, o Rubro-Negro teria interesse em negociar sua camisa 9, em caso de uma proposta vantajosa. O clube diminuiu os ruídos e divulgou uma nota oficial informando que não pretende fazer negócios com nenhum jogador que faça parte dos planos. Confira:

Nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada.

Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira (2), o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol.

Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública.

O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou dois títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da CONMEBOL Libertadores".

Pedro comemora o título da Copa do Brasil de 2024 (Foto: Reprodução)

Futuro de Pedro no Flamengo

Após sete meses fora dos gramados, Pedro se recuperou uma grave lesão nos ligamentos do joelho, mas ainda não encontrou sua melhor versão. O camisa 9 ficou de fora dos dois principais jogos da equipe neste Mundial de Clubes, contra Chelsea e Bayern de Munique. No entanto, participou dos jogos com Espérance e Los Angeles FC, pela fase de grupos.

Apesar da pouca minutagem, Pedro segue trabalhando normalmente e pretende continuar no Flamengo. Em algumas entrevistas recentes, o diretor de futebol José Boto que a ideia é manter o elenco e que não pretende negociar seus jogadores.

Mauro Cezar Pereira responde à nota oficial do Flamengo

Logo após a divulgação da nota oficial, o jornalista Mauro Cezar Pereira respondeu ao posicionamento do clube. Ele avaliou como "patética" a nota divulgada pelo Flamengo. Confira.