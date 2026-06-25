Antes de viajar para Portugal, Flamengo fará amistoso no Rio nesta sexta-feira Rubro-Negro enfrenta o Bonsucesso nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu

O Flamengo fará um amistoso antes da viagem para Portugal, onde cumprirá um cronograma de intertemporada. Na manhã desta sexta-feira (26), no Ninho do Urubu, a equipe comandada por Leonardo Jardim enfrenta o Bonsucesso, clube que disputa a Copa Rio.

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O confronto contra a equipe carioca será importante para que o treinador do Flamengo possa observar jogadores, promover a rotação do elenco e manter o nível de competitividade durante o período sem partidas oficiais. A informação sobre o jogo-treino foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O calendário do Flamengo prevê folga no sábado, dia seguinte do amistoso e véspera da viagem para Portugal. O voo da delegação rubro-negra para Lisboa está programado para o início da tarde de domingo.

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Logística do Flamengo em Portugal

A primeira parada do Flamengo será em Lagos, no sul de Portugal, após uma viagem de ônibus de cerca de duas horas e meia. Será lá que Jardim comandará os primeiros treinos da equipe. Na sequência, a delegação rubro-negra seguirá para Estoi, região onde serão disputados os amistosos no Estádio Algarve.

Conheça o Troféu do Algarve, que o Flamengo disputará em Portugal

Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 era chamado de Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa disputada em Portugal. O maior vencedor do torneio é o Benfica, adversário do Flamengo nesta edição, com nove títulos conquistados em 14 participações.

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Considerado um torneio preparatório para a temporada, o Troféu do Algarve já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.

Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e avaliou positivamente a oportunidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, no sul de Portugal.

A participação do Flamengo no Troféu do Algarve é motivada por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, a competição também favorece a integração do elenco, que permanecerá cerca de 14 dias fora do país.

Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve com os amistosos

🛫28/06: Viagem para Portugal

⚽03/07: Flamengo x River Plate

⚽08/07: Flamengo x Lausanne

⚽11/07: Flamengo x Benfica

🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

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