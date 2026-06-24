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Encontro da Nação terá Zico, maior ídolo do Flamengo, como atração no Rio

Evento contará com sessão de fotos, autógrafos e o lançamento de uma gravura exclusiva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:51
Atualizado há 2 minutos
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Zico durante evento no Museu do Flamengo, na Zona Sul do Rio
Zico em evento do Flamengo na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Zico, maior ídolo da história do Flamengo, será o homenageado da próxima edição do projeto "Encontro da Nação", promovido pelo Museu Flamengo. O evento acontece nesta quinta-feira (25), na Barra da Tijuca, e marcará o lançamento de uma gravura exclusiva que reproduz a histórica capa da "Revista Placar" publicada em março de 1990.

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    • A peça faz parte de uma coleção especial desenvolvida pelo Museu Flamengo e será disponibilizada em tiragem limitada (81 unidades, em alusão ao Mundial de Clubes de 1981). Cada gravura é numerada e autografada pelo próprio Zico.

    O encontro será realizado das 19h às 21h, no Museu Flamengo, localizado no Shopping Via Parque. Os torcedores que adquirirem ingresso para o coquetel terão a oportunidade de tirar fotos com o Galinho de Quintino e também com as sete taças conquistadas pelo clube na temporada de 2025.

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    A programação inclui ainda uma sessão de cinema 360°, com um filme imersivo que apresenta os bastidores das recentes conquistas do Flamengo, além de relembrar momentos marcantes da trajetória do clube.

    Desde o dia 22 de maio, o Museu Flamengo vem promovendo experiências especiais com a exposição das sete taças e sessões do cinema 360°, sempre a partir das 12h. Já os encontros com ídolos acontecem no período da noite. Nomes históricos como Leandro, Mozer, Petkovic, Nélio, Rondinelli, Beto, Fernando Santos e Lê já participaram da iniciativa, que tem atraído grande público ao espaço.

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    A edição especial do "Encontros da Nação" reforça a proposta do Museu Flamengo de aproximar diferentes gerações de torcedores de seus grandes ídolos, preservando a memória rubro-negra por meio de experiências exclusivas e itens históricos de coleção.

    Zico durante evento no Museu do Flamengo, na Zona Sul do Rio
    Zico em evento do Flamengo na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Detalhes do evento do Museu Flamengo com Zico

    Evento: Encontro da Nação – Edição Especial com Zico
    Atração Principal: Lançamento da gravura oficial da capa da Revista Placar de março de 1990
    Edição: Tiragem limitada, numerada e autografada
    Dia: 25 de junho de 2026
    Horário: 19h às 21h
    Experiência inclui: encontro com o ídolo, sessão de fotos, autógrafos, coquetel, acesso ao Museu Flamengo Imersivo e visita às taças conquistadas pelo Flamengo em 2025.
    Realização: Museu Flamengo
    Ingressos: Museu Flamengo Imersivo.

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