Encontro da Nação terá Zico, maior ídolo do Flamengo, como atração no Rio Evento contará com sessão de fotos, autógrafos e o lançamento de uma gravura exclusiva

Zico, maior ídolo da história do Flamengo, será o homenageado da próxima edição do projeto "Encontro da Nação", promovido pelo Museu Flamengo. O evento acontece nesta quinta-feira (25), na Barra da Tijuca, e marcará o lançamento de uma gravura exclusiva que reproduz a histórica capa da "Revista Placar" publicada em março de 1990.

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A peça faz parte de uma coleção especial desenvolvida pelo Museu Flamengo e será disponibilizada em tiragem limitada (81 unidades, em alusão ao Mundial de Clubes de 1981). Cada gravura é numerada e autografada pelo próprio Zico.

O encontro será realizado das 19h às 21h, no Museu Flamengo, localizado no Shopping Via Parque. Os torcedores que adquirirem ingresso para o coquetel terão a oportunidade de tirar fotos com o Galinho de Quintino e também com as sete taças conquistadas pelo clube na temporada de 2025.

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A programação inclui ainda uma sessão de cinema 360°, com um filme imersivo que apresenta os bastidores das recentes conquistas do Flamengo, além de relembrar momentos marcantes da trajetória do clube.

Desde o dia 22 de maio, o Museu Flamengo vem promovendo experiências especiais com a exposição das sete taças e sessões do cinema 360°, sempre a partir das 12h. Já os encontros com ídolos acontecem no período da noite. Nomes históricos como Leandro, Mozer, Petkovic, Nélio, Rondinelli, Beto, Fernando Santos e Lê já participaram da iniciativa, que tem atraído grande público ao espaço.

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A edição especial do "Encontros da Nação" reforça a proposta do Museu Flamengo de aproximar diferentes gerações de torcedores de seus grandes ídolos, preservando a memória rubro-negra por meio de experiências exclusivas e itens históricos de coleção.

Zico em evento do Flamengo na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Detalhes do evento do Museu Flamengo com Zico

Evento: Encontro da Nação – Edição Especial com Zico

Atração Principal: Lançamento da gravura oficial da capa da Revista Placar de março de 1990

Edição: Tiragem limitada, numerada e autografada

Dia: 25 de junho de 2026

Horário: 19h às 21h

Experiência inclui: encontro com o ídolo, sessão de fotos, autógrafos, coquetel, acesso ao Museu Flamengo Imersivo e visita às taças conquistadas pelo Flamengo em 2025.

Realização: Museu Flamengo

Ingressos: Museu Flamengo Imersivo.

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