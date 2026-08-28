Último Cruzeiro x Vasco acabou com grandes mudanças na Raposa As equipes se reencontram neste sábado, em São Januário

O Cruzeiro enfrentará o Vasco na noite deste sábado (29), às 21h20 (horário de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o confronto causou grandes mudanças na Toca da Raposa II.

Naquele momento, o Cabuloso ainda não havia vencido nenhuma partida e ficou na vice-lanterna com o empate em 3 a 3, somando apenas três pontos em seis jogos.

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Demissão de Tite

Menos de uma hora após o empate em 3 a 3 com o Vasco, o técnico Tite foi demitido pelo Cruzeiro. O anúncio foi feito pelo clube logo após a partida no Mineirão pelo vice-presidente Pedro Junio.

– Nossa campanha no Brasileirão não é digna do que o torcedor merece. Viemos comunicar o desligamento do técnico Tite, a gente agradece a ele e à sua comissão pelos serviços prestados. Mas os resultados, o desempenho nos faz tomar essa decisão de troca. A partir de amanhã, o Wesley assume o clube. O Bruno Spindel e eu vamos em busca de um nome para treinar o Cruzeiro para a sequência do Brasileirão – disse Pedro Junio em pronunciamento.

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Tite durante partida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No fim daquela partida, a torcida presente no Gigante da Pampulha pediu a saída do treinador e, pouco depois, a maior organizada do clube convocou protesto contra ele na Toca da Raposa II.

Na ocasião, o pronunciamento demorou mais do que o esperado e o clima era de tensão no Mineirão. Nos corredores do estádio, sentia-se spray de pimenta usado contra o presidente do Vasco, Pedrinho, que estava revoltado com a arbitragem daquela partida.

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Mudança no comando deu outra realidade ao Cruzeiro

Oito dias após a demissão de Tite, o Cruzeiro anunciou a contratação de Artur Jorge. O nome do português já era discutido na noite da saída do gaúcho.

Na primeira partida com o novo treinador, a Raposa venceu o Vitória por 3 a 0 no Mineirão. Desde então, o Cabuloso subiu na tabela do Brasileirão e atualmente ocupa a quinta colocação, com 39 pontos. Se vencer em São Januário, poderá ultrapassar o Fluminense.

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Relembre como foi o último Cruzeiro x Vasco

Dentro de casa, o Cruzeiro tomou as primeiras iniciativas ofensivas, apostando nas jogadas pelas pontas. Aos oito minutos, o gol saiu justamente em uma jogada construída pelos lados. Matheus Pereira, na direita, inverteu para Kaiki, que escorou para Christian, de cabeça, fazer 1 a 0.

Em mais uma jogada trabalhada, desta vez pelo meio, Matheus Henrique tabelou com Matheus Pereira e chutou perigosamente à direita do gol de Léo Jardim. O Vasco respondeu com Andrés Gomez, que tentou encobrir Matheus Cunha, mas acertou o travessão. Na reta final do primeiro tempo, os visitantes levaram perigo mais uma vez, mas William salvou o chute de Tchê Tchê.

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A segunda etapa começou diferente, com os cariocas pressionando. Aos cinco minutos, Paulo Henrique arriscou da entrada da área, mas o goleiro celeste espalmou para fora do gol. No escanteio, porém, Matheus Cunha não evitou que Cauan Barros, de cabeça, empatasse.

Instantes depois, veio a virada. Andrés Gómez recebeu na direita e passou para Paulo Henrique cruzar na área. Cuiabano cabeceou, Cunha defendeu, mas Cauan Barros aproveitou o rebote e fez 2 a 1. Com o jogo acirrado, o Cruz-Maltino perdeu um jogador logo em seguida. O autor dos dois gols alvinegros recebeu cartão vermelho por um pisão em Matheus Pereira.

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Atrás no placar, a Raposa partiu para o ataque e teve boa chance com Chico da Costa, que não finalizou sobra de bola na pequena área. Gerson também tentou, de fora da área, mas a bola desviou e foi defendida por Léo Jardim. Na segunda oportunidade do centroavante celeste, ele não desperdiçou. William fez cruzamento pela direita, o camisa 91 cabeceou e contou com desvio em Neyser para fazer 2 a 2.

Pressionando, a Raposa exigiu mais uma defesa do arqueiro vascaíno em chute de Arroyo, de fora da área. Mesmo com um a menos, quando chegou no ataque, o Vasco foi fatal. Aos 41 minutos, Brenner finalizou da entrada da área, a bola desviou em William e morreu no fundo do gol. Nos acréscimos, Japa empatou mais uma vez.

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