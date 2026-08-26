Bruno Spindel, dirigente do Cruzeiro, rebate fala de Bracks: 'Criar narrativas'
O dirigente repudiou as falas do diretor atleticano
Depois das declarações de Paulo Bracks contra Kaio Jorge, Bruno Spindel, dirigente do Cruzeiro, repudiou o posicionamento atleticano e afirmou que o clube quer criar um clima ruim para o jogo de volta contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil.
– Venho em nome do Cruzeiro repudiar veementemente as declarações da direção do nosso adversário com intuito de manipular arbitragem, tribunal e criar um clima ruim para o segundo jogo. Estamos com um atleta hospitalizado, o Bruno Rodrigues. Em momento algum quisemos tirar proveito e fazer declarações para criar um clima ruim para o próximo jogo e ter benefício de arbitragem – declarou o dirigente do Cruzeiro
– O Cruzeiro confia na CBF, na escala de arbitragem que vão fazer, no treinamento deles, na profissionalização da arbitragem. Mas não vamos aceitar essa conduta de criar narrativas e pressão de fora para dentro de campo. Com o Cruzeiro o jogo será sempre decidido dentro de campo – repudiou Spindel.
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O que disse Paulo Bracks?
Nos corredores do Mineirão, Paulo Bracks concedeu entrevista a um grupo de jornalistas e afirmou que a entrada de Kaio Jorge em Ruan Tressoldi foi agressiva e desleal.
– Não tem dúvida nenhuma que foi maldade e deslealdade, e isso não vamos aceitar. Acima de tudo, é um colega de profissão, não tem rivalidade. A integridade física está acima da rivalidade. Não é a primeira e nem a segunda que esse cidadão faz isso. Para nós, foi maldoso e desleal, a gente poderia estar aqui agora falando de uma lesão grave na coluna, e graças a Deus isso não aconteceu – comentou o dirigente.
– A gente pode, além de oficiar a comissão de arbitragem para análise da arbitragem, com um minuto de jogo também tem infração ,vamos consultar o jurídico para ver se tem algo a ser feito se o STJD não agir – projetou o dirigente do Atlético-MG.
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