Cruzeiro: Bruno Rodrigues tem fratura no osso zigomático e na costela
O atacante será desfalque nas próximas partidas
O Cruzeiro informou, na manhã desta quarta-feira (26), que o atacante Bruno Rodrigues sofreu uma lesão no osso zigomático direito do rosto e uma fratura na costela. As lesões ocorreram no lance final da partida contra o Atlético-MG no Mineirão.
O camisa 9 celeste se chocou com Everson dentro da área e bateu a cabeça no chão logo depois. Ele foi encaminhado ao hospital em seguida.
Segundo nota emitida pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues tratará as lesões de forma conservadora, com procedimentos que serão realizados na Toca da Raposa II.
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– O Cruzeiro informa que o atacante Bruno Rodrigues passou por exames no hospital Orizonti que diagnosticaram uma fratura no osso zigomático direito do rosto e também uma fratura na costela. As lesões aconteceram após o trauma sofrido nos minutos finais do clássico dessa terça-feira. O tratamento indicado para o caso é conservador e o atleta iniciará, nos próximos dias, o período de recuperação no departamento de saúde e performance da Toca da Raposa 2 – informou o clube.
Bruno Spindel citou lance envolvendo Bruno Rodrigues em pronunciamento
Depois das declarações de Paulo Bracks contra Kaio Jorge, Bruno Spindel, dirigente do Cruzeiro, repudiou o posicionamento atleticano e afirmou que o clube quer criar um clima ruim para o jogo de volta contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil.
– Venho em nome do Cruzeiro repudiar veementemente as declarações da direção do nosso adversário com intuito de manipular arbitragem, tribunal e criar um clima ruim para o segundo jogo. Estamos com um atleta hospitalizado, o Bruno Rodrigues. Em momento algum quisemos tirar proveito e fazer declarações para criar um clima ruim para o próximo jogo e ter benefício de arbitragem – declarou o dirigente do Cruzeiro.
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