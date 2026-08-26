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Cruzeiro: Bruno Rodrigues tem fratura no osso zigomático e na costela

O atacante será desfalque nas próximas partidas

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/08/2026 11:54
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Bruno Rodrigues caído no chão após choque com Everson
Bruno Rodrigues caído no chão após choque com Everson (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Cruzeiro informou, na manhã desta quarta-feira (26), que o atacante Bruno Rodrigues sofreu uma lesão no osso zigomático direito do rosto e uma fratura na costela. As lesões ocorreram no lance final da partida contra o Atlético-MG no Mineirão.

O camisa 9 celeste se chocou com Everson dentro da área e bateu a cabeça no chão logo depois. Ele foi encaminhado ao hospital em seguida.

Bruno Rodriugues no Mineirao.
Bruno Rodriugues no Mineirao. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Segundo nota emitida pelo Cruzeiro, Bruno Rodrigues tratará as lesões de forma conservadora, com procedimentos que serão realizados na Toca da Raposa II.

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– O Cruzeiro informa que o atacante Bruno Rodrigues passou por exames no hospital Orizonti que diagnosticaram uma fratura no osso zigomático direito do rosto e também uma fratura na costela. As lesões aconteceram após o trauma sofrido nos minutos finais do clássico dessa terça-feira. O tratamento indicado para o caso é conservador e o atleta iniciará, nos próximos dias, o período de recuperação no departamento de saúde e performance da Toca da Raposa 2 – informou o clube.

Bruno Spindel citou lance envolvendo Bruno Rodrigues em pronunciamento

Depois das declarações de Paulo Bracks contra Kaio Jorge, Bruno Spindel, dirigente do Cruzeiro, repudiou o posicionamento atleticano e afirmou que o clube quer criar um clima ruim para o jogo de volta contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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– Venho em nome do Cruzeiro repudiar veementemente as declarações da direção do nosso adversário com intuito de manipular arbitragem, tribunal e criar um clima ruim para o segundo jogo. Estamos com um atleta hospitalizado, o Bruno Rodrigues. Em momento algum quisemos tirar proveito e fazer declarações para criar um clima ruim para o próximo jogo e ter benefício de arbitragem – declarou o dirigente do Cruzeiro.

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