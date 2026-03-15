Em jogo movimentado, Cruzeiro e Vasco empatam no Mineirão

Em um jogo muito movimentado no Mineirão, Vasco e Cruzeiro empataram em 3 a 3. Os gols cruz-maltinos foram marcados por Cauan Barros (2x) e Brenner, enquanto os tentos celestes foram anotados por Christian, Japa e Chico da Costa.

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Com o resultado, as situações de Tite e da Raposa seguem complicadas. Os mineiros são vice-lanternas do Brasileirão com apenas três pontos em seis jogos. Do outro lado, os cariocas somam cinco pontos e estão na 15ª colocação.

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Como foi o jogo

Dentro de casa, o Cruzeiro tomou as primeiras ações ofensivas, apostando nas jogadas pelas pontas. Aos oito minutos, o gol saiu exatamente em uma jogada construída pelos lados. Matheus Pereira, na direita, inverteu para Kaiki, que escorou para Christian, de cabeça, fazer 1 a 0.

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Cruzeiro x Vasco (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em mais uma jogada trabalhada, desta vez pelo meio, Matheus Henrique tabelou com Matheus Pereira e chutou perigosamente à direita do gol de Léo Jardim. O Vasco deu a resposta com Andrés Gomez, que tentou encobrir Matheus Cunha, mas acertou o travessão. Na reta final do primeiro tempo, os visitantes chegaram com perigo mais uma vez, mas William salvou o chute de Tchê Tchê.

A segunda etapa começou diferente, com os cariocas pressionando. Aos cinco minutos, Paulo Henrique arriscou da entrada da área, mas o goleiro celeste espalmou por cima do gol. No escanteio, no entanto, Matheus Cunha não conseguiu evitar que Cauan Barros, de cabeça, empatasse.

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Instantes depois, veio a virada. Andrés Gómez recebeu na direita, e passou para Paulo Henrique cruzar na área. Cuiabano cabeceou, Cunha defendeu, mas Cauan Barros aproveitou o rebote e fez 2 a 1. Com o jogo incendiado, o Cruz-Maltino perdeu um jogador logo na sequência. O autor dos dois gols alvinegros recebeu cartão vermelho por um pisão em Matheus Pereira.

Atrás no placar a Raposa partiu para o ataque e teve boa chance com Chico da Costa, que não conseguiu finalizar sobra de bola na pequena área. Gerson também tentou, de fora da área, mas a bola desviou e foi defendida por Léo Jardim. Mas quando o centroavante celeste teve sua segunda chance, não desperdiçou. William fez cruzamento pela direita, o camisa 91 cabeceou e contou com um desvio em Neyser para fazer 2 a 2.

Forte na pressão, a Raposa exigiu mais uma defesa do arqueiro vascaíno em chute de Arroyo, de fora da área. Mesmo com um a menos, quando chegou no ataque, o Vasco foi fatal. Aos 41 minutos, Brenner finalizou da entrada da área, a bola desviou em William e morreu no fundo do gol. Nos acréscimos, Japa empatou o jogo mais uma vez.

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Ficha Técnica:

⚽CRUZEIRO 3 X 3 VASCO - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Domingo, 15 de março de 2026

📍Estádio: Mineirão (Belo Horizonte)

⏰Horário: 20h30 (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

📟 VAR: Adriano de Assis Mieranda (SP)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira (CRU); Andrés Gomez (VAS), Brenner (VAS)

🟥 Cartão vermelho: Cauan Barros (VAS)

👭Público: 22.352

💰Renda: R$ 855.327,00

🥅Gols: Christian (CRU), Chico da Costa (CRU) e Japa (CRU); Cauan Barros 2x (VAS), Brenner (VAS)

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Escalações:

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; William (K.Moraes), Fabrício Bruno, Villalba (Wanderson), Kaiki; Matheus Henrique (Japa), Lucas Silva (Neyser), Gerson, Christian (Arroyo), Matheus Pereira, Chico da Costa

VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Piton), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura (JP), Barros, Tchê Tchê; Nuno Moreira (Brenner), Andrés Gomez, David (Puma)