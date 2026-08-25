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Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Atlético-MG

Equipes se enfrentaram no Mineirão pela ida das quartas de final da Copa do Brasil

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 23:08
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Bernard e Gerson no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard e Gerson no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em um clássico movimentado, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Keny Arroyo, para a Raposa, e Renan Lodi, para o Galo. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
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Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em um clássico movimentado, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Keny Arroyo, para a Raposa, e Renan Lodi, para o Galo. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

Primeiro tempo disputado e pouco criativo

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

Arroyo faz golaço, mas Lodi empata

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

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O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

Maycon abraça Matheus Pereira para impedir o domínio do camisa 10 do Cruzeiro no duelo com o Atlético
Foto: Pedro Souza / Atlético

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