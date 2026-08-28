Kaio Jorge será julgado antes de Atlético-MG x Cruzeiro
O atacante foi denunciado por lance com Ruan Tressoldi
Depois de denúncia do Atlético-MG, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) publicou que o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge será julgado na próxima segunda-feira (31) pela entrada em Ruan Tressoldi no clássico da última terça-feira.
O julgamento será realizado às 10h (de Brasília) do dia citado, no Plenário do STJD, com mais dez casos que serão analisados.
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Kaio Jorge foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta, mesmo sem intenção de causar dano ao adversário.
O atacante do Cruzeiro poderá receber pena de um a seis jogos de suspensão. Porém, se for punido, a Raposa poderá pedir efeito suspensivo para tentar contar com o atleta no clássico de terça-feira (1º).
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Cruzeiro e Atlético-MG também são denunciados por atrasos e sinalizadores
Além de Kaio Jorge, Atlético e Cruzeiro também foram incluídos nas denúncias da Procuradoria por ocorrências registradas durante o clássico.
Os dois clubes responderão pelo atraso no retorno das equipes ao gramado. O Atlético demorou dois minutos, enquanto o Cruzeiro levou três minutos além do previsto. A conduta foi enquadrada no artigo 206 do CBJD, que estabelece, para clubes da Série A, multa de R$ 1 mil por minuto de atraso provocado.
As duas equipes também foram denunciadas pelo uso de sinalizadores por parte dos torcedores durante o segundo tempo do confronto. O caso foi enquadrado no artigo 191, inciso III, do CBJD, por descumprimento das normas previstas no Manual de Competições da CBF.
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