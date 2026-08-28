Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Kaio Jorge será julgado antes de Atlético-MG x Cruzeiro

O atacante foi denunciado por lance com Ruan Tressoldi

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/08/2026 09:44
Favorite o Lance! no Google
Kaio Jorge entrando em campo
Kaio Jorge entrando em campo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de denúncia do Atlético-MG, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) publicou que o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge será julgado na próxima segunda-feira (31) pela entrada em Ruan Tressoldi no clássico da última terça-feira.

O julgamento será realizado às 10h (de Brasília) do dia citado, no Plenário do STJD, com mais dez casos que serão analisados.

➡️Kaio Jorge mandou pedido de desculpas a Tressoldi após Cruzeiro x Atlético-MG

Kaio Jorge foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta, mesmo sem intenção de causar dano ao adversário.

continua após a publicidade
Kaio Jorge no clássico
Kaio Jorge no clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante do Cruzeiro poderá receber pena de um a seis jogos de suspensão. Porém, se for punido, a Raposa poderá pedir efeito suspensivo para tentar contar com o atleta no clássico de terça-feira (1º).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro e Atlético-MG também são denunciados por atrasos e sinalizadores

Além de Kaio Jorge, Atlético e Cruzeiro também foram incluídos nas denúncias da Procuradoria por ocorrências registradas durante o clássico.

Os dois clubes responderão pelo atraso no retorno das equipes ao gramado. O Atlético demorou dois minutos, enquanto o Cruzeiro levou três minutos além do previsto. A conduta foi enquadrada no artigo 206 do CBJD, que estabelece, para clubes da Série A, multa de R$ 1 mil por minuto de atraso provocado.

continua após a publicidade

As duas equipes também foram denunciadas pelo uso de sinalizadores por parte dos torcedores durante o segundo tempo do confronto. O caso foi enquadrado no artigo 191, inciso III, do CBJD, por descumprimento das normas previstas no Manual de Competições da CBF.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Arroyo e Cuiabano em Cruzeiro x Vasco

Cruzeiro

Último Cruzeiro x Vasco acabou com grandes mudanças na Raposa

Há 2 minutos
Onde assistir a Vasco x Cruzeiro

Onde Assistir

Vasco x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 hora
Kaio Jorge pelo Cruzeiro (reprodução Instagram)

Futebol Nacional

Kaio Jorge é denunciado pelo STJD por lance temerário com Ruan em Cruzeiro x Atlético

Há 20 horas
Bandeira Atlético Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Atlético aciona STJD e pede punição a Kaio Jorge por lance com Ruan no clássico

Há 1 dia
Artur Jorge ao lado de Eduardo Domínguez

Cruzeiro

Artur Jorge avalia 'coincidência' em duelos do Cruzeiro contra Flamengo e Atlético-MG

Há 1 dia
Arroyo comemora gol contra o Atlético-MG

Cruzeiro

Arroyo fala sobre boa fase pelo Cruzeiro: 'Treinamos 100%'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Matheus Pereira em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira avalia atuação do Cruzeiro em clássico contra o Atlético

Ruan, zagueiro do Atlético-MG foi ao hospital após entrada dura de Kaio Jorge

Dublador revela fala de Ruan após lance duro de Kaio Jorge

PC Vasconcellos criticou entrada dura do Kaio Jorge

PC Vasconcellos critica Kaio Jorge em lance de Cruzeiro x Atlético-MG: 'Imprudência'

Disputa de bola entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi

Kaio Jorge mandou pedido de desculpas a Tressoldi após Cruzeiro x Atlético-MG

Bruno Rodrigues caído no chão após choque com Everson

Cruzeiro: Bruno Rodrigues tem fratura no osso zigomático e na costela

Vic Albuquerque cumprimenta jogadoras do Timão

CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissões

Jogo será decidido na Arena MRV, casa do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Jornalista cobra Gerson após atuação em Cruzeiro x Atlético

Atlético resolverá a partida na Arena MRV, logo após conquistar empate no Mineirão (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Casagrande detona lance de Kaio Jorge e Ruan: 'Foi desleal'

Atlético resolverá a partida na Arena MRV, logo após conquistar empate no Mineirão (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Ruan detona Kaio Jorge após choque no clássico: 'Histórico'

Gerson disputando bola

ANÁLISE: Cruzeiro tem atitude em clássico, mas vive crise criativa

Bruno Spindel fazendo pronunciamento

Bruno Spindel, dirigente do Cruzeiro, rebate fala de Bracks: 'Criar narrativas'

Artur Jorge em coletiva após clássico

Artur Jorge lamenta empate do Cruzeiro: 'Favorável ao adversário'

Bernard e Gerson no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Atlético-MG