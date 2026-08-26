Kaio Jorge mandou pedido de desculpas a Tressoldi após Cruzeiro x Atlético-MG
O atacante fez falta que tirou o zagueiro da partida
A grande polêmica do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG ganhou mais um capítulo. Após a falta cometida em Ruan Tressoldi, o atacante Kaio Jorge enviou mensagem pedindo desculpas pelo ocorrido no Mineirão.
Segundo apuração do Lance!, o zagueiro atleticano viu a mensagem somente depois de ter publicado um storie em sua página no Instagram, no qual chamava o atacante de mau-caráter.
– A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo, esse placar não mente, e o histórico desse mau-caráter também – escreveu Tressoldi em post que não foi apagado.
Curiosamente, os dois atletas são assessorados pela mesma agência, que tem tentado intermediar a relação entre eles.
Kaio Jorge afirmou a Tressoldi que não teve a intenção de machucá-lo. O defensor deixou o duelo logo no início, após ser derrubado pelo cruzeirense e cair de mau jeito sobre o pescoço.
Apesar do susto no Mineirão, o zagueiro do Atlético-MG foi encaminhado ao hospital Mater Dei e liberado após exames.
A informação do contato entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi foi divulgada inicialmente pelo jornal O Tempo e confirmada pela reportagem do Lance!.
Cruzeiro x Atlético-MG
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.
Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.
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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.
Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.
O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.
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