Kaio Jorge mandou pedido de desculpas a Tressoldi após Cruzeiro x Atlético-MG O atacante fez falta que tirou o zagueiro da partida

A grande polêmica do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG ganhou mais um capítulo. Após a falta cometida em Ruan Tressoldi, o atacante Kaio Jorge enviou mensagem pedindo desculpas pelo ocorrido no Mineirão.

Segundo apuração do Lance!, o zagueiro atleticano viu a mensagem somente depois de ter publicado um storie em sua página no Instagram, no qual chamava o atacante de mau-caráter.

continua após a publicidade

– A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo, esse placar não mente, e o histórico desse mau-caráter também – escreveu Tressoldi em post que não foi apagado.

Curiosamente, os dois atletas são assessorados pela mesma agência, que tem tentado intermediar a relação entre eles.

Kaio Jorge afirmou a Tressoldi que não teve a intenção de machucá-lo. O defensor deixou o duelo logo no início, após ser derrubado pelo cruzeirense e cair de mau jeito sobre o pescoço.

continua após a publicidade

Apesar do susto no Mineirão, o zagueiro do Atlético-MG foi encaminhado ao hospital Mater Dei e liberado após exames.

A informação do contato entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi foi divulgada inicialmente pelo jornal O Tempo e confirmada pela reportagem do Lance!.

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

continua após a publicidade

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

continua após a publicidade

Gerson e Fred (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.