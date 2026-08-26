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CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissões

Confrontos começam neste sábado (29), com Grêmio x São Paulo e Flamengo x Ferroviária; partidas de ida e volta serão disputadas até 7 de setembro

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 11:26
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Vic Albuquerque cumprimenta jogadoras do Timão
Vic Albuquerque cumprimenta jogadoras do Timão (Foto: Fernando Blade)

A CBF divulgou, na noite desta terça-feira (25), as datas, horários, locais e transmissões dos jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino A1 2026. A disputa por uma vaga nas semifinais começa neste sábado (29), com dois confrontos às 16h30 (de Brasília): Grêmio x São Paulo e Flamengo x Ferroviária.

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Os outros dois jogos de ida acontecem na segunda-feira (31). O Cruzeiro recebe o Corinthians às 19h15, na Arena Independência, enquanto Bahia e Palmeiras se enfrentam às 21h30, na Arena Fonte Nova. As partidas de volta serão disputadas entre os dias 4 e 7 de setembro.

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Veja a tabela das quartas de final

São Paulo (1º) x Grêmio (8º)

  1. Ida: sábado, 29/8, 16h30, Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (TV Globo e sportv)
  2. Volta: sábado, 5/9, 16h30, local a definir

Corinthians (2º) x Cruzeiro (7º)

  1. Ida: segunda-feira, 31/8, 19h15, Arena Independência, em Belo Horizonte (sportv)
  2. Volta: segunda-feira, 7/9, 17h, local a definir

Palmeiras (3º) x Bahia (6º)

  1. Ida: segunda-feira, 31/8, 21h30, Arena Fonte Nova, em Salvador (sportv, TV Brasil e N Sports)
  2. Volta: sexta-feira, 4/9, 21h30, Arena Barueri, em Barueri (sportv, TV Brasil e N Sports)

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Ferroviária (4º) x Flamengo (5º)

  1. Ida: sábado, 29/8, 16h30, Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (TV Globo, sportv, TV Brasil, GE TV e UOL)
  2. Volta: sábado, 5/9, 16h30, Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Ferroviária, que terminaram a primeira fase nas quatro primeiras posições, fazem o segundo jogo em casa — com exceção da Ferroviária, que terá o mando na volta conforme a tabela oficial.

O chaveamento das semifinais também já está definido. O vencedor de São Paulo x Grêmio enfrenta quem passar de Ferroviária x Flamengo. Do outro lado, o classificado de Corinthians x Cruzeiro encara o vencedor de Palmeiras x Bahia.

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As semifinais estão previstas para os dias 13 e 20 de setembro, enquanto a final do Brasileirão Feminino A1 2026 será disputada em dois jogos, nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Premiação

A CBF aumentou a premiação do Brasileirão Feminino A1 em 2026. O campeão receberá R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 1 milhão. Além disso, cada equipe terá direito a uma cota de R$ 720 mil pela participação na competição e a R$ 20 mil por jogo transmitido em rede nacional.

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