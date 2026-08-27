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Artur Jorge avalia 'coincidência' em duelos do Cruzeiro contra Flamengo e Atlético-MG

O treinador avaliou também a postura da equipe no primeiro e no segundo tempo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/08/2026 07:15
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Artur Jorge ao lado de Eduardo Domínguez
Artur Jorge ao lado de Eduardo Domínguez (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge avaliou uma coincidência nos jogos contra Flamengo e Atlético-MG. Nas duas partidas de ida dos confrontos eliminatórios, a Raposa saiu na frente, mas acabou sofrendo o empate, que complicou o jogo de volta.

– Essa coincidência (empate na partida de ida) de resultados não é por acaso. Reflete o equilíbrio entre as equipes e a ambição dos times para avançar. O primeiro e o segundo jogo são momentos diferentes. Para nós, resta a ambição de vencer na casa do adversário. Esta copa é um grande objetivo e estamos preparados e determinados para conseguir um resultado melhor. O resultado de hoje deixa tudo em aberto para uma final na casa do adversário; teremos que nos impor e mostrar competência, qualidade e, sobretudo, determinação – comentou Artur Jorge.

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Especificamente sobre o empate com o Atlético-MG, o treinador ressaltou que não concorda que a equipe tenha sido pior no primeiro tempo.

– Não acredito que tenhamos sido piores na primeira etapa. Não concordo, pois fomos uma equipe que finalizou menos e chegou menos ao ataque, mas isso ocorreu ao longo dos 90 minutos. Trabalhar contra uma equipe de linhas baixas, com três homens na pressão, que controlaram os espaços, limita o ataque profundo. Não fomos inferiores; durante os 90 minutos sabíamos que era importante vencer. Tínhamos que deixar o campo cheio de determinação. Faltou inspiração – avaliou.

Artur Jorge em coletiva após clássico
Artur Jorge em coletiva após clássico (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Nós tivemos na primeira etapa alguns momentos. Chamei atenção no intervalo, alguns lances que fomos displicentes, perdemos a bola quando não era justificável, apenas por nossa responsabilidade. Sofremos o gol perdendo a bola duas vezes naquele momento. Depois, com muita gente em nossa área, perdemos a bola no meio de campo defensivo, com superioridade nossa. Teve um movimento nas costas do Fagner e um passe que permite uma finalização no lado em um espaço menor entre a trave e o Otávio. Difícil procurarmos causas, os gols costumam sair em uma sequências de erros ou momentos que permitimos. Mas sobretudo, temos que olhar para aquilo que podemos intervir, ainda mais nesses jogos. As eliminatórias se decidem em gols feitos e sofridos. Temos que ser mais competitivos, não facilitar no momento da perda de bola – disse Artur Jorge.

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Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

Gerson e Fred
Gerson e Fred (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

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O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

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