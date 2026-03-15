Caiu! Tite não é mais técnico do Cruzeiro

Depois do empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Vasco, o técnico Tite deixou o comando da Raposa. O anúncio foi feito pelo clube logo após a partida no Mineirão pelo vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio.

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– Nossa campanha no Brasileirão não é digna do que o torcedor merece. Viemos comunicar o desligamento do técnico Tite, a gente agradece a ele e à sua comissão pelos serviços prestados. Mas os resultados, o desempenho nos faz tomar essa decisão de troca. A partir de amanhã, o Wesley assume o clube. O Bruno Spindel e eu vamos em busca de um nome para treinar o Cruzeiro para a sequência do Brasileirão – disse Pedro Junio em pronunciamento.

No fim da partida deste domingo (15), a torcida presente no Gigante da Pampulha pediu a saída do comandante e, instantes depois, a maior organizada do clube convocou protesto contra o treinador na Toca da Raposa II.

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Cruzeiro x Vasco

Em um jogo muito movimentado no Mineirão, Vasco e Cruzeiro empataram em 3 a 3. Os gols cruz-maltinos foram marcados por Cauan Barros (2x) e Brenner, enquanto os tentos celestes foram anotados por Christian, Japa e Chico da Costa.

Com o resultado, as situações de Tite e da Raposa seguem complicadas. Os mineiros são vice-lanternas do Brasileirão com apenas três pontos em seis jogos. Do outro lado, os cariocas somam cinco pontos e estão na 15ª colocação.

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Cruzeiro x Vasco, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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