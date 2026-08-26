Matheus Pereira avalia atuação do Cruzeiro em clássico contra o Atlético O meia destacou que os adversários têm estudado muito o Cruzeiro

Autor da assistência do único gol do Cruzeiro no duelo contra o Atlético-MG, o meio-campista Matheus Pereira avaliou a atuação da equipe no clássico contra o Atlético-MG. Para o atleta, a Raposa avaliou que os adversários têm estudado mais a equipe de Artur Jorge.

– Sabemos que o que passou, passou. Nosso foco estava no jogo de hoje, que não definiria o confronto. Queríamos sair com um resultado positivo, mas não mudaria nada. Talvez daria uma vantagem, mas não a definição. Importante ressaltar isso: o jogo está aberto. Temos uma partida na semana que vem para tentar a classificação. É fundamental analisar o que podemos fazer de diferente para alcançar esse objetivo – disse o jogador na zona mista.

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– O primeiro tempo foi muito amarrado, eles com uma linha de cinco. Os adversários têm nos estudado e bloqueado nosso fluxo. Temos alguns dias para pensar no que fazer de diferente para conquistar a classificação – afirmou Matheus Pereira após o empate do Cruzeiro com o Atlético-MG.

Matheus Pereira em clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

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Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Gerson e Fred (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

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