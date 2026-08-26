Arroyo fala sobre boa fase pelo Cruzeiro: 'Treinamos 100%' O atacante marcou pela terceira vez em cinco jogos

Depois de marcar mais um golaço, Keny Arroyo falou sobre seu momento pelo Cruzeiro. O atleta marcou o único gol celeste no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG na última terça-feira (25).

– O segredo é Deus, o trabalho de Artur, meus companheiros. Todos os dias treinamos a 100% para isso. É desfrutar, mas pensar em martes para buscar o resultado – ressaltou Arroyo sobre a boa fase pelo Cruzeiro.

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Além disso, o camisa 99 comentou sobre a assistência dada por Matheus Pereira no lance do gol no Mineirão.

– A assistência vem do Matheus Pereira. É um craque. Nosso 10. Um jogador com muita qualidade. O mérito é de todos pelo trabalho no dia a dia – disse.

Arroyo comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

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Como era esperado, a partida começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e caiu nas mãos de Everson.

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Gerson e Fred (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, a partida voltou a ficar equilibrada, mas com mais oportunidades e mais aberta.

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