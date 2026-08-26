ANÁLISE: Cruzeiro tem atitude em clássico, mas vive crise criativa
A Raposa apenas empatou dentro de casa em um jogo pouco criativo
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Apesar de fazer um jogo muito melhor do que os duelos contra o Flamengo no quesito combatividade, o Cruzeiro seguiu com problemas na criação de jogadas e, pela terceira partida seguida, não criou nenhuma grande oportunidade.
A Raposa teve contra o Atlético-MG seu segundo jogo com menor xG (gols esperados), com apenas 0,4. Além disso, chutou de dentro da área apenas duas vezes, pior desempenho na estatística sob o comando de Artur Jorge.
Em entrevista coletiva, o comandante respondeu a pergunta do Lance! sobre o tema e admitiu a dificuldade da equipe para chegar à área do adversário no clássico.
– Foi uma falta de encontrar esse caminho. Sabíamos que viriam com uma linha de cinco jogadores, com três zagueiros e laterais. Sabíamos que faziam do lado direito, com o Cuello, fechar a linha. Sabíamos que poderia acontecer, que teriam um bloco médio e baixo. Empurramos a equipe para trás, mas faltou capacidade para encontrar o caminho para a baliza. Menos finalizações, agressividade ofensiva, isso que temos que corrigir para o segundo jogo. Isso parece que nos faltou do que qualquer outro tipo de situação – avaliou.
Cruzeiro fez jogo combativo, mas sofreu pelo alto mais uma vez
As estatísticas de duelos mostram um equilíbrio grande entre as equipes no clássico, mas com o Cruzeiro tendo 51% de aproveitamento. Isso por conta da dominância pelo chão, onde a Raposa venceu 60%. No entanto, pelo alto, o time celeste venceu apenas três de 17 embates.
Defensivamente, o grupo comandado por Artur Jorge conseguiu frear as transições do Alvinegro, ponto forte da equipe de Eduardo Domínguez. No entanto, no ataque, pouco criou e conseguiu um gol de talento individual.
Golaço de Arroyo e falha de Otávio
Depois de um primeiro tempo mais brigado do que jogado, a Raposa pressionou muito no início da segunda etapa e foi premiada com um golaço de Arroyo. O atacante marcou pela terceira vez em cinco partidas e acertou um belo chute de fora da área, sem chances para Everson. A finalização era tão difícil que o xG dela foi de apenas 0,01.
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Porém, a equipe não soube aproveitar o momento de embalo. Na sequência da jogada, o Cruzeiro sequer conseguiu finalizar contra Everson. E, quando chegou, o Atlético-MG aproveitou uma falha conjunta da defesa celeste para empatar.
Gerson apenas cercou Bernard, que inverteu o jogo para Cuello. O camisa 28 enfiou bola para Renan Lodi, que passou entre Fagner e Fabrício Bruno. Mas a grande falha no lance foi de Otávio, que deixou espaço entre ele e a trave.
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