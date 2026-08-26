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Artur Jorge lamenta empate do Cruzeiro: 'Favorável ao adversário'

O técnico avaliou o empate da Raposa no clássico

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/08/2026 00:04
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Artur Jorge em coletiva após clássico
Artur Jorge em coletiva após clássico (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O técnico Artur Jorge avaliou o empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o Atlético-MG pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. A equipe decidirá uma vaga na próxima fase na semana que vem, na Arena MRV.

– Fomos uma equipe dominante, tivemos o domínio do jogo e infelizmente para nós, tivemos uma adversário preocupado em se defender e não sofrer. Poderíamos ter sido mais agressivos, tivemos poucas chances, pisamos pouco na área. Não aproveitamos toda a energia da torcida. Em momentos do jogo pausamos mais, quando o jogo pedia mais aceleração, nervo lá dentro. É um resultado mais favorável para o adversário tendo em conta o que aconteceu. Estamos aqui preparados. O jogo não se decide hoje – analisou o técnico.

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Tenho que ver como os jogadores estão. Temos mais um dia, três dias para o jogo do Vasco. Sabemos que a Copa do Brasil será muito importante, temos mais um jogo para conseguir nossa continuidade. Vamos perceber como os jogadores estão, como o grupo está. Não podemos deixar de vencer o Vasco. É um torneio que estamos em crescente – disse Artur Jorge sobre as prioridades do Cruzeiro.

Artur Jorge ao lado de Eduardo Domínguez
Artur Jorge ao lado de Eduardo Domínguez (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

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Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Gerson e Fred
Gerson e Fred (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

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