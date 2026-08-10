Wesley fala sobre chegada ao Cruzeiro depois de negociações com o Corinthians: 'Sou grato aos dois' O atacante fechou com a Raposa por empréstimo de uma temporada

O atacante Wesley foi oficialmente apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta segunda-feira (10), na Toca da Raposa II. Em sua primeira entrevista, ele falou sobre as investidas do Corinthians. O clube paulista tentou avançar na negociação, mas teve problemas devido aos transfer bans que enfrenta.

– Meus pais sempre me ensinaram a ser grato, pelo Corinthians por ter aberto portas no início da minha carreira. Hoje tenho muita gratidão pelo Cruzeiro por ter aberto uma porta em um momento difícil. Sou muito grato pelo esforço para eu estar aqui. Daqui para frente, quero dar alegrias ao Cruzeiro. Sou grato aos dois – explicou Wesley na apresentação no Cruzeiro.

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Além disso, o atacante ressaltou o papel do treinador Artur Jorge na retomada das negociações. Quando o atleta conversou com o Timão, a Raposa chegou a desistir das tratativas.

– Ele (Artur Jorge) foi fundamental na minha vinda. Os dirigentes também. Agradeço a todos que fizeram eu vir. Espero retribuir dentro de campo – disse.

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Amadurecimento na Arábia Saudita

Em coletiva de imprensa na Toca da Raposa II, o atacante destacou o amadurecimento na Arábia Saudita.

– Agradeço a Deus pela oportunidade de estar no Cruzeiro. Sobre ontem, nem nos meus sonhos imaginei que seria assim. Eles sabem como foi difícil o tempo que fiquei fora nos últimos dois anos. Estou muito feliz por ter dado esse presente ao meu pai. Muito feliz por viver este momento – comentou.

– Foi uma experiência muito boa no Al-Nassr. Um tempo longo com grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, principalmente com o João Félix, que se tornou meu amigo. Hoje sou um atleta mais maduro. Isso é o que posso dizer para a torcida – disse Wesley.

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Apresentação do Wesley (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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