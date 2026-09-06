O Cruzeiro recebe o Athletico-PR neste domingo (6), no Mineirão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes buscam se consolidar na parte de cima da tabela, mas a situação da equipe visitante exige maior atenção para se manter na briga por vaga libertadora.

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O time treinado por Artur Jorge vem de duas eliminações, uma para o Flamengo na Libertadores e outra para o Atlético-MG no meio de semana. Enquanto isso, o Athletico vive bom momento no Brasileirão, figurando nas primeiras posições.

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O primeiro gol da partida disputada em Minas Gerais veio aos 30 minutos de jogo. Matheus Pereira recebeu cruzamento de Gerson e, de cabeça, tirou do alcance de Mycael. Nos acréscimos da etapa inicial, João Cruz bateu de fora da área e empatou para os visitantes.

Na segunda etapa, o capitão Lucas Romero recebeu passe do camisa 10, penteou a bola para driblar a defesa do Athletico e recolocou o Cabuloso na frente com finalização colocada.

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Veja os gols do jogo:

Cruzeiro e Athletico se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Confira escalação do Cruzeiro contra o Athletico-PR

No duelo, o técnico Artur Jorge não poderá contar com o zagueiro Jonathan Jesus na escalação do Cruzeiro. O defensor teve um problema em um músculo associado ao tornozelo. A indicação para o caso é tratamento conservador, que foi iniciado no Departamento de Saúde e Desempenho do clube.

Além dele, Gerson era dúvida para o duelo deste domingo. O volante pediu para deixar o clássico da última terça-feira no meio do segundo tempo.

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Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner; Fabrício Bruno, João Marcelo, Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge.

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