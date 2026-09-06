Cruzeiro vence o Athletico-PR em jogo marcado por protestos

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Cruzeiro deu uma resposta aos torcedores neste domingo (6) e venceu o Athletico-PR por 3 a 1 no Mineirão. Os gols foram marcados por Matheus Pereira, Kaio Jorge e Lucas Romero, enquanto João Cruz marcou para os rubro-negros. Antes da partida, parte dos cruzeirenses no Gigante da Pampulha protestou.

Com o resultado, a Raposa segue na sexta colocação, mas com 42 pontos, cinco na frente do Coritiba. Enquanto isso, o Furacão está em terceiro lugar com 46. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o Santos, fora de casa, enquanto os paranaenses jogam o clássico contra o Coxa.

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Cruzeiro perde chance de sair do primeiro tempo em vantagem

Depois de um pré-jogo conturbado, com vaias, o Cruzeiro teve sua primeira chance no primeiro minuto, com chute de Matheus Henrique por cima do gol. Instantes depois, Gabriel Rojas isolou boa chance pela esquerda. Gerson teve oportunidade parecida, da entrada da área, mas também finalizou muito alto. A reposta rubro-negra veio aos 11 minutos, em contra-ataque que terminou em chute de Gilberto e defesa de Otávio. Em erro de Matheus Henrique no meio, Leozinho roubou a bola e chutou colocado à esquerda do gol.

Gerson dá passe em Cruzeiro x Athletico-PR (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Aos 29 minutos, a Raposa abriu o placar. Kaio Jorge avançou pelo meio, passou para Gerson na esquerda, que fez cruzamento para Matheus Pereira, fazer 1 a 0. Minutos depois os mandantes tiveram outra chance, pelo lado direito, mas o camisa 10 cabeceou à direita do gol. Os mineiros chegaram a ampliar com Matheus Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento. Quando chegou novamente, o Furacão empatou. João Cruz arriscou de fora da área pela esquerda e Otávio não alcançou. Em lance confuso no minuto final, Daiane Muniz foi instruída pelo VAR Daniel Nobre Bins e assinalou pênalti sem sequer revisar o lance. Matheus Pereira foi para a cobrança e Mycael defendeu.

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Romero e Kaio Jorge definem vitória para o Cruzeiro

A etapa complementar teve um início mais truncado, com as duas equipes tendo dificuldade para finalizar as jogadas. Com a falta de espaço, o Cruzeiro voltou a chegar ao ataque apenas aos 18 minutos, em chute de longe de Matheus Henrique defendido por Mykael. O contragolpe rubro-negro veio com Viveros, que tentou encobrir Otávio, mas o goleiro impediu a virada.

Com pouco espaço para os atacantes, a Raposa fez o segundo com um volante. Lucas Romero recebeu na entrada da área, cortou a marcação e chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 1. Minutos depois, Viveros tentou o empate, mas sem ângulo, chutou nas mãos de Otávio. Em uma das poucas jogadas que Kaio Jorge conseguiu em velocidade, foi derrubado na área pelo goleiro e sofreu pênalti. O camisa 19 cobrou na direita e fez 3 a 1.

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Protestos antes de Cruzeiro x Athletico-PR

Antes do duelo no Mineirão, parte dos torcedores protestaram pela eliminação na Copa do Brasil no clássico contra o Atlético-MG. Durante o hino, alguns cruzeirenses chamaram o time de pipoqueiro. Nas ruas, faixas também foram estendidas.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Capitão do Cruzeiro, Lucas Romero teve uma tarde de atacante no Gigante da Pampulha. O volante teve calma para recolocar o Cruzeiro na frente e encaminhar a vitória na segunda etapa.

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Deu aula 🏅

Em uma função diferente neste domingo, Gerson participou dos dois gols do Cruzeiro com a bola rolando e do que foi anulado por impedimento.

Ficou abaixo 📉

Se sobrou letalidade do lado cruzeirenses, faltou do lado rubro-negro. A grande esperança de gols paranaense, Viveros teve três chances dentro da área, mas não conseguiu marcar.

Ei, juiz! 📣

Na primeira etapa, Daiane Muniz teve dois lances capitais na partida. O primeiro deles, a anulação do gol de Matheus Henrique por posição de impedimento de Gerson. Na reta final, a árbitra assinalou pênalti para a Raposa após indicação do VAR, mas não chegou a rever o lance.

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✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 ATHLETICO-PR

Campeonato - 26ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 6 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG

🥅 Gols: Matheus Pereira, 29'/1°T (1-0), João Cruz, 46'/1°T (1-1), Lucas Romero, 26'/2°T (2-1), Kaio Jorge, 36'/2°T (3-1)

🟨 Cartões amarelos: Rojas e Fabrício Bruno (CRU); Aguirre e Mycael (CAP)

🟥 Cartões vermelhos: -

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Rojas (Villalba); Lucas Romero, Matheus Henrique, Gerson (João Costa), Matheus Henrique (Zé Lucas); Arroyo (Wesley), Kaio Jorge (Lucho)

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Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Dantas, Aguirre, Arthur Dias (Lucas Esquivel); Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson (Portilla) e João Cruz (Zapelli); Leozinho (Vargas), Mendoza e Viveros (Renan Peixoto).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Daiane Muniz (SP)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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