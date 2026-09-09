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Santos encara Atlético-MG e Cruzeiro em semana decisiva para confirmar reação

Peixe inicia quartas de final da Sul-Americana contra o Atlético-MG e busca a terceira vitória consecutiva no Brasileirão diante do Cruzeiro

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
09/09/2026 06:30
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Santos vence o Atlético-MG com gol de Moisés, na Vila Belmiro. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Em abril, o Santos venceu o Atlético-MG com gol de Moisés, na Vila Belmiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Depois de reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão, com duas em sequência, o Santos terá uma semana para mostrar se a reação é, de fato, um novo momento da equipe na busca por voos mais altos nesta reta final de temporada. Em três dias, o Peixe encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (9), pelo primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana, na Vila Belmiro, e o Cruzeiro, no sábado (12), pelo campeonato nacional, também na casa alvinegra.

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A sequência positiva chega depois de um período de instabilidade no Brasileirão, quando o Santos buscava se afastar da proximidade com o Z-4, e os resultados recentes já começam a mudar o cenário do Peixe na tabela. A reação também aumenta a expectativa por um desempenho melhor no torneio continental, com a equipe buscando fazer um bom resultado em casa e, quem sabe, encaminhar a vaga.

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O Santos enfrentou os mineiros somente uma vez nesta temporada, ambos pelo primeiro turno do Brasileirão. Em março, empatou sem gols com o Cruzeiro fora de casa e, em abril, venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Moisés. Resultado desses jogos: 67% de aproveitamento do alvinegro, segundo dados do Sofascore.

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Retrospecto do Santos contra os mineiros

Santos contra o Atlético-MG
83 jogos
29V | 21E | 33D
43% de aproveitamento
112 gols marcados (1.4 p/ jogo)
119 gols sofridos (1.4 p/ jogo)

Santos contra o Cruzeiro
79 jogos
27V | 21E | 31D
43% de aproveitamento
111 gols marcados (1.4 p/ jogo)
108 gols sofridos (1.4 p/ jogo)

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Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero.

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Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, vem melhorando no Brasileirão e agora chega com mais consistência para o torneio sul-americano. O lateral-direito Rodinei, o volante Arthur e o meio-campista Lima foram inscritos na competição, mas a baixa fica por conta do atacante Neymar, com lesão muscular.

➡️Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

Time do Santos reunido na Vila Belmiro.
(Foto: Raul Baretta/ Santos FC)


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