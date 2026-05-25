William relata drama com filho e ressalta apoio do Cruzeiro: 'Encontrei acolhimento'

O lateral-direito William publicou, na tarde desta segunda-feira (25), um depoimento sobre o momento delicado que vive com seu filho, Pedro. O jogador se declarou ao Cruzeiro pelo apoio que recebeu do clube e destacou que o garoto já não corre mais risco de vida.

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– Nos últimos dias, minha família passou por um momento muito delicado com a internação do meu filho Pedro. Foram dias intensos de preocupação, oração e muita fé, mas também dias em que sentimos de perto o carinho de tantas pessoas. Agradeço a minha mulher, minha família, aos meus amigos e todos os pastores por todo apoio e oração que fez toda diferença neste momento – escreveu o atleta.

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– O futebol, muitas vezes visto apenas pela rivalidade dentro de campo, mais uma vez mostrou seu lado mais humano e acolhedor. Recebi mensagens e demonstrações de carinho de pessoas de diferentes torcidas, e isso me tocou profundamente. Mas faço um agradecimento mais do que especial ao Pedrinho e sua família pelo carinho. E ao Cruzeiro um clube gigante não apenas pela sua história e pela força da sua torcida, mas principalmente pela grandeza humana das pessoas que fazem parte dele. Em um dos momentos mais delicados da minha vida, encontrei acolhimento, cuidado, respeito e apoio verdadeiro. Hoje, tenho ainda mais orgulho e amor em representar essa camisa – declarou William.

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Situação de William

O defensor foi liberado pelo Cruzeiro em 9 de maio, cortado da partida contra o Bahia, em Salvador. Ele deixou a concentração da Raposa e retornou à Belo Horizonte para ficar com a família.

Posteriormente, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, torcedores celestes estenderam uma faixa com a frase 'Força, William'.

Faixa estendida no Mineirão (Foto: Reprodução Instagam)

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