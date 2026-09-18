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Cruzeiro reencontra Vitória em duelo que marcou estreia de Artur Jorge; confira o que mudou

O treinador reencontra o rubro-negro neste domingo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
18/09/2026 11:50
Atualizado há 1 minutos
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Kaio Jorge contra o Vitória
Kaio Jorge contra o Vitória (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Artur Jorge reencontrará o adversário de sua estreia no Cruzeiro na tarde deste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, a Raposa goleou o Vitória por 3 a 0 dentro de casa em uma partida que empolgou os torcedores.

No duelo disputado em 1º de abril, Kaio Jorge, Kauã Moraes e Christian marcaram os gols da vitória. Os três tentos foram anotados em um intervalo de apenas sete minutos.

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– Foi uma vitória completamente justa. Tivemos hoje a prova de que somos capazes de ajudar, poder chamar a torcida ao estádio. Sentimos um pequeno exemplo do que pode ser o Mineirão cheio. Dá ânimo, mas um jogo muito bom. Destacar o que é mais importante, ganhar. Ganhamos de uma forma convincente. Isso que era mais importante – analisou o comandante na ocasião.

O que mudou no time do Cruzeiro?

Em comparação com a equipe que venceu o Vitória naquele 1º de abril, apenas cinco jogadores permanecem como titulares absolutos: Fabrício Bruno, Gerson, Arroyo, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Daquele 11 inicial, o melhor jogador da partida, Christian, sequer está na Toca da Raposa II, pois foi negociado com o Krasnodar, da Rússia.

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Na estreia pelo Cruzeiro, Artur Jorge não pôde contar com o lateral-esquerdo titular, Kaiki, que havia sido convocado para amistosos com a Seleção Brasileira. Neste domingo, ele também não poderá contar com o atleta, uma vez que foi transferido para o Como.

O goleiro Matheus Cunha também deixou o clube por empréstimo para o Internacional. Entre os que permaneceram, Villalba perdeu espaço para Jonathan Jesus e William para Fagner.

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Artur Jorge na Vila Belmiro
Artur Jorge na Vila Belmiro (Foto: Caique Coufal/Cruzeiro(

Além das mudanças nas peças, o Cruzeiro conta atualmente com um novo esquema tático sob o comando de Artur Jorge. Recentemente, o treinador abandonou o 4-3-3 e adotou o 4-4-2 nas últimas duas partidas.

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Ambições do clube mudaram

Na estreia de Artur Jorge, o Cruzeiro ocupava a lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda não havia conquistado uma vitória. Com o resultado, o Cabuloso subiu para a 18ª posição, com sete pontos, empatado com Santos e Chapecoense.

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Após a vitória na estreia, a Raposa disputou mais 17 partidas sob o comando do português e perdeu apenas quatro. Na pausa para a Copa do Mundo, os mineiros fecharam o Brasileirão com 24 pontos, na 11ª posição, na época invictos há oito partidas, após empate contra o Fluminense em 31 de maio.

Em três meses, Artur Jorge recuperou a força do Cruzeiro, tirou a equipe da lanterna e a levou para a 11ª posição, classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Contudo, o cenário que animou os torcedores foi destruído em agosto e setembro com eliminações nas duas competições.

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Atualmente, a prioridade da Raposa é a vaga direta para a Libertadores. Segundo a UFMG, as chances de classificação para a competição são de 42,2%. Uma ambição ótima em comparação com o cenário de abril, mas decepcionante em relação ao início de agosto.

Momento de Artur Jorge no Cruzeiro

Quando chegou, Artur Jorge tinha a missão de resgatar a temporada do Cruzeiro, que parecia fadada à disputa contra as últimas posições. Além disso, o objetivo era vencer, já que seu antecessor não havia conquistado vitórias no Brasileirão.

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– Ganhar. É o que falta fazer, ter consistência ganhando. Estamos em uma posição que não condiz com os valores, a qualidade do próprio elenco. Portanto, para mim é fácil responder que falta ganhar – ressaltou Artur Jorge como a prioridade da equipe quando foi apresentado. .

Com mais de 66% de aproveitamento, o treinador recuperou a equipe no Brasileirão e, a 11 rodadas do fim do torneio, está a quatro pontos do G4. Porém, após a eliminação na Copa do Brasil, no clássico contra o Atlético-MG, a relação do técnico com a torcida ficou abalada, principalmente pela decisão de tirar Kaio Jorge, Matheus Pereira e Gerson do jogo.

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Em seu livro 'Liderança Tranquila', Carlo Ancelotti apresenta o que chama de arco da liderança, que passa por namoro, lua de mel, sucesso e estabilidade, dificuldades e rompimento. No momento, Artur Jorge parece estar entre a estabilidade e as dificuldades. No entanto, não deve chegar ao rompimento, já que tem contrato até o fim de 2030.

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