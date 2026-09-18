Cruzeiro teve mais defesas que chutes ao gol nos últimos cinco jogos
A Raposa tenta retomar o caminho das vitórias nesse fim de semana
Em meio a uma crise criativa e em um momento de instabilidade, o Cruzeiro tem deixado o goleiro Otávio exposto às finalizações adversárias. Nos últimos cinco jogos, o arqueiro fez mais defesas do que a Raposa finalizou em direção ao gol dos rivais.
Em seus últimos cinco compromissos, a Raposa soma uma vitória, um empate e três derrotas, com sete gols marcados e nove sofridos. Esses números são fruto de um time que tem sofrido muito mais finalizações do que realizado.
Nesse recorte, o Cruzeiro precisou de 28 defesas de Otávio, e finalizou ao gol apenas 21 vezes. No total, foram 64 finalizações.
Além disso, nos últimos cinco jogos, os adversários do Cruzeiro finalizaram 70% mais que os mineiros. Contra o Santos, o time liderado por Artur Jorge chutou apenas nove vezes, enquanto o alvinegro finalizou 31. Essa foi a partida em que a equipe mais sofreu finalizações sob o comando do técnico português.
Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro finalizou 64 vezes contra 109 dos rivais. Dessas, apenas 21 dos mineiros tiveram a direção do alvo e 37 dos adversários.
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Neste recorte, os adversários da Raposa finalizaram 70,3% a mais e tiveram 76,2% mais chutes ao gol que a equipe mineira.
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Cruzeiro chega a dez jogos marcando e sofrendo gols
Nas últimas dez partidas, o Cruzeiro marcou e sofreu gols. Nesse recorte, a Raposa tem 56,7% de aproveitamento, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O número está abaixo da média do que apresenta o técnico português, que tem 66,7%, com 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas.
Nesse recorte, a Raposa tem 56,7% de aproveitamento, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O número está abaixo da média do que apresenta o técnico português, que tem 66,7%, com 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas.
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