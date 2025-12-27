Quando a bola rolar na partida festiva válida pela 21ª edição do Jogo das Estrelas, um filme deve passar pelos olhos do meio-campista Breno Bidon, que está confirmado no evento que será realizado neste sábado (27), no estádio do Maracanã, o mesmo palco da final da Copa do Brasil contra o Vasco.

A partida garantiu o título da competição ao Timão e reservou, talvez, o momento mais especial para o meio-campista com a camisa do Corinthians. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Bidon recebeu passe de José Martinez, deu um drible de cinema em Cauan Barros e tocou para Matheuzinho. O lance terminou com Memphis Depay completando a jogada para o fundo das redes.

Após o jogo, Breno Bidon foi apontado por muitos torcedores do Timão como um dos melhores em campo e ganhou ainda mais destaque em cenário nacional. O jogador, no entanto, já vinha se destacando ao longo da temporada.

Breno Bidon atuou 100 vezes pelo Corinthians, sendo titular em 76 delas, e marcou dois gols, além de distribuir três assistências. O camisa 27 apresentou 61% de acerto em passes longos, 0,8 dribles certos por jogo, 1,5 desarmes e 0,6 interceptações por partida, recuperando em média 3,5 bolas por jogo e sofrendo 1,6 faltas.

Na temporada de 2025, Bidon participou de 56 jogos pelo clube, com 45 deles como titular, marcando um gol e contribuindo com uma assistência. Seu aproveitamento em passes longos é de 57%, mantendo os mesmos índices de dribles certos e desarmes por jogo, com 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas em média. O número de faltas sofridas subiu para 1,9 por partida.

Breno Bidon, meia do Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/Agif/Gazeta Press)

Realização do Jogo das Estrelas

Em sua 21ª edição, o Jogo das Estrelas receberá craques do futebol. Alguns dos confirmados são: Adriano, Romário, Júnior, Renato Gaúcho, Petkovic, Djalminha, Nuno Gomes (Portugal), Aldair, Verón (Argentina), Leonardo, entre outros, incluindo, claro, o Galinho de Quintino.

Além de jogadores já aposentados, atletas do presente também estarão em campo. Arrascaeta, Pedro, Jorginho e Léo Ortiz representarão o Flamengo.

Como comprar ingressos para o Jogo das Estrelas, de Zico

Para comprar ingressos para o Jogo das Estrelas, basta acessar o site jogodasestrelas.futebolcard.com e fazer login e senha ou se cadastrar. Para finalizar a compra, é necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial.

Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial. Após concluir a biometria, é só clicar em "confirmar compra" e finalizar o pagamento.

Preço dos ingressos

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h.

No momento do resgate, caso apareça a mensagem solicitando a apresentação de documentos, o atendimento será realizado na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.